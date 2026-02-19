- Składniki (6–8 porcji)
- Gotowanie warzyw
- Krojenie składników
- Łączenie składników
- Doprawianie
- Jak sprawdzić, czy sałatka jest dobra
- Najczęstsze błędy
- Podanie wielkanocne
Składniki (6–8 porcji)
- 5 średnich ziemniaków (około 700 g)
- 4 średnie marchewki
- 1 pietruszka
- kawałek selera (około 150 g)
- 4 jajka ugotowane na twardo
- 4 ogórki kiszone
- 1 mała puszka groszku konserwowego (240 g po odsączeniu)
- 5–6 łyżek majonezu
- 1 łyżeczka musztardy
- sól, pieprz
Gotowanie warzyw
Ziemniaki ugotować w mundurkach, ostudzić i obrać. Marchew, pietruszkę i seler ugotować osobno do miękkości, ale nie do rozpadu. Warzywa całkowicie wystudzić.
Krojenie składników
Wszystkie składniki pokroić w równą, drobną kostkę. Jajka siekać delikatnie, aby żółtko nie zamieniło się w pastę. Ogórki kiszone przed dodaniem lekko odcisnąć z nadmiaru soku.
Łączenie składników
Do dużej miski włożyć wszystkie warzywa, jajka, ogórki oraz groszek. Dodać majonez i musztardę. Delikatnie wymieszać, aby nie rozgnieść składników.
Doprawianie
Sałatkę doprawić solą i pieprzem. Smak najlepiej sprawdzić po kilku minutach, gdy składniki połączą się z majonezem.
Jak sprawdzić, czy sałatka jest dobra
Sałatka powinna być kremowa, ale nie kleista. Każdy składnik powinien być wyczuwalny, a smak zbalansowany.
Najczęstsze błędy
- zbyt duża ilość ziemniaków
- niedostateczne wystudzenie warzyw
- nadmiar majonezu
- zbyt drobne krojenie
Podanie wielkanocne
Sałatkę jarzynową najlepiej przygotować dzień wcześniej. Na wielkanocnym stole powinna być dobrze schłodzona i podana w równej formie.
