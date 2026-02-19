rozwiń

Składniki (6–8 porcji)

  • 5 średnich ziemniaków (około 700 g)
  • 4 średnie marchewki
  • 1 pietruszka
  • kawałek selera (około 150 g)
  • 4 jajka ugotowane na twardo
  • 4 ogórki kiszone
  • 1 mała puszka groszku konserwowego (240 g po odsączeniu)
  • 5–6 łyżek majonezu
  • 1 łyżeczka musztardy
  • sól, pieprz
Gotowanie warzyw

Ziemniaki ugotować w mundurkach, ostudzić i obrać. Marchew, pietruszkę i seler ugotować osobno do miękkości, ale nie do rozpadu. Warzywa całkowicie wystudzić.

Krojenie składników

Wszystkie składniki pokroić w równą, drobną kostkę. Jajka siekać delikatnie, aby żółtko nie zamieniło się w pastę. Ogórki kiszone przed dodaniem lekko odcisnąć z nadmiaru soku.

Łączenie składników

Do dużej miski włożyć wszystkie warzywa, jajka, ogórki oraz groszek. Dodać majonez i musztardę. Delikatnie wymieszać, aby nie rozgnieść składników.

Doprawianie

Sałatkę doprawić solą i pieprzem. Smak najlepiej sprawdzić po kilku minutach, gdy składniki połączą się z majonezem.

Jak sprawdzić, czy sałatka jest dobra

Sałatka powinna być kremowa, ale nie kleista. Każdy składnik powinien być wyczuwalny, a smak zbalansowany.

Najczęstsze błędy

  • zbyt duża ilość ziemniaków
  • niedostateczne wystudzenie warzyw
  • nadmiar majonezu
  • zbyt drobne krojenie

Podanie wielkanocne

Sałatkę jarzynową najlepiej przygotować dzień wcześniej. Na wielkanocnym stole powinna być dobrze schłodzona i podana w równej formie.