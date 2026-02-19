Składniki (6–8 porcji)

5 średnich ziemniaków (około 700 g)

4 średnie marchewki

1 pietruszka

kawałek selera (około 150 g)

4 jajka ugotowane na twardo

4 ogórki kiszone

1 mała puszka groszku konserwowego (240 g po odsączeniu)

(240 g po odsączeniu) 5–6 łyżek majonezu

1 łyżeczka musztardy

sól, pieprz

Gotowanie warzyw

Ziemniaki ugotować w mundurkach, ostudzić i obrać. Marchew, pietruszkę i seler ugotować osobno do miękkości, ale nie do rozpadu. Warzywa całkowicie wystudzić.

Krojenie składników

Wszystkie składniki pokroić w równą, drobną kostkę. Jajka siekać delikatnie, aby żółtko nie zamieniło się w pastę. Ogórki kiszone przed dodaniem lekko odcisnąć z nadmiaru soku.

Łączenie składników

Do dużej miski włożyć wszystkie warzywa, jajka, ogórki oraz groszek. Dodać majonez i musztardę. Delikatnie wymieszać, aby nie rozgnieść składników.

Doprawianie

Sałatkę doprawić solą i pieprzem. Smak najlepiej sprawdzić po kilku minutach, gdy składniki połączą się z majonezem.

Jak sprawdzić, czy sałatka jest dobra

Sałatka powinna być kremowa, ale nie kleista. Każdy składnik powinien być wyczuwalny, a smak zbalansowany.

Najczęstsze błędy

zbyt duża ilość ziemniaków

niedostateczne wystudzenie warzyw

nadmiar majonezu

zbyt drobne krojenie

Podanie wielkanocne

Sałatkę jarzynową najlepiej przygotować dzień wcześniej. Na wielkanocnym stole powinna być dobrze schłodzona i podana w równej formie.