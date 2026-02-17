Składniki (4 porcje)

1 kg surowej białej kiełbasy

2 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

2 ząbki czosnku

1 łyżeczka majeranku

1 cebula (opcjonalnie do pieczenia)

1 łyżka oleju (do pieczenia)

Parzenie białej kiełbasy – metoda podstawowa

Do dużego garnka wlać wodę i podgrzać ją do temperatury około 80–85°C. Woda nie powinna wrzeć. Dodać liście laurowe, ziele angielskie, czosnek i majeranek. Kiełbasę włożyć do wody, po wypłynięciu na wierzch parzyć przez 12-20 minut, w zależności od wagi pojedyńczej sztuki. Po tym czasie wyjąć na durszlak i zahartować pod zimną wodą. Oozostawić na kilka minut do odpoczynku.

Pieczenie białej kiełbasy

Parzoną kiełbasę ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Dodać pokrojoną w piórka cebulę i skropić olejem. Piec w temperaturze 180°C przez około 20 minut, aż skórka lekko się zarumieni.

Jak sprawdzić, czy kiełbasa jest gotowa

Dobrze przygotowana biała kiełbasa jest sprężysta i soczysta. Po nakłuciu wypływa z niej klarowny sok, a skórka pozostaje cała.

Najczęstsze błędy

wkładanie kiełbasy do wrzącej wody

parzenie w zbyt wysokiej temperaturze

zbyt długie pieczenie

nakłuwanie kiełbasy przed obróbką

Podanie wielkanocne

Białą kiełbasę podaje się na ciepło jako dodatek do żurku lub jako samodzielne danie. Najlepiej smakuje bezpośrednio po przygotowaniu.