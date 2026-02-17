- Składniki (4 porcje)
- Parzenie białej kiełbasy – metoda podstawowa
- Pieczenie białej kiełbasy
- Jak sprawdzić, czy kiełbasa jest gotowa
- Najczęstsze błędy
- Podanie wielkanocne
Składniki (4 porcje)
- 1 kg surowej białej kiełbasy
- 2 liście laurowe
- 3 ziarna ziela angielskiego
- 2 ząbki czosnku
- 1 łyżeczka majeranku
- 1 cebula (opcjonalnie do pieczenia)
- 1 łyżka oleju (do pieczenia)
Parzenie białej kiełbasy – metoda podstawowa
Do dużego garnka wlać wodę i podgrzać ją do temperatury około 80–85°C. Woda nie powinna wrzeć. Dodać liście laurowe, ziele angielskie, czosnek i majeranek. Kiełbasę włożyć do wody, po wypłynięciu na wierzch parzyć przez 12-20 minut, w zależności od wagi pojedyńczej sztuki. Po tym czasie wyjąć na durszlak i zahartować pod zimną wodą. Oozostawić na kilka minut do odpoczynku.
Pieczenie białej kiełbasy
Parzoną kiełbasę ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Dodać pokrojoną w piórka cebulę i skropić olejem. Piec w temperaturze 180°C przez około 20 minut, aż skórka lekko się zarumieni.
Jak sprawdzić, czy kiełbasa jest gotowa
Dobrze przygotowana biała kiełbasa jest sprężysta i soczysta. Po nakłuciu wypływa z niej klarowny sok, a skórka pozostaje cała.
Najczęstsze błędy
- wkładanie kiełbasy do wrzącej wody
- parzenie w zbyt wysokiej temperaturze
- zbyt długie pieczenie
- nakłuwanie kiełbasy przed obróbką
Podanie wielkanocne
Białą kiełbasę podaje się na ciepło jako dodatek do żurku lub jako samodzielne danie. Najlepiej smakuje bezpośrednio po przygotowaniu.
