Składniki (4 porcje)

  • 1 kg surowej białej kiełbasy
  • 2 liście laurowe
  • 3 ziarna ziela angielskiego
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 łyżeczka majeranku
  • 1 cebula (opcjonalnie do pieczenia)
  • 1 łyżka oleju (do pieczenia)
Parzenie białej kiełbasy – metoda podstawowa

Do dużego garnka wlać wodę i podgrzać ją do temperatury około 80–85°C. Woda nie powinna wrzeć. Dodać liście laurowe, ziele angielskie, czosnek i majeranek. Kiełbasę włożyć do wody, po wypłynięciu na wierzch parzyć przez 12-20 minut, w zależności od wagi pojedyńczej sztuki. Po tym czasie wyjąć na durszlak i zahartować pod zimną wodą. Oozostawić na kilka minut do odpoczynku.

Pieczenie białej kiełbasy

Parzoną kiełbasę ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Dodać pokrojoną w piórka cebulę i skropić olejem. Piec w temperaturze 180°C przez około 20 minut, aż skórka lekko się zarumieni.

Jak sprawdzić, czy kiełbasa jest gotowa

Dobrze przygotowana biała kiełbasa jest sprężysta i soczysta. Po nakłuciu wypływa z niej klarowny sok, a skórka pozostaje cała.

Najczęstsze błędy

  • wkładanie kiełbasy do wrzącej wody
  • parzenie w zbyt wysokiej temperaturze
  • zbyt długie pieczenie
  • nakłuwanie kiełbasy przed obróbką

Podanie wielkanocne

Białą kiełbasę podaje się na ciepło jako dodatek do żurku lub jako samodzielne danie. Najlepiej smakuje bezpośrednio po przygotowaniu.