Składniki (4–5 porcji)

800 g łopatki lub karkówki wieprzowej

3 duże cebule

2 łyżki smalcu lub oleju

1 łyżka mąki pszennej

1 łyżeczka soli

½ łyżeczki pieprzu

1 łyżeczka papryki słodkiej

1 liść laurowy

2 ziarna ziela angielskiego

około 1½ szklanki wody lub bulionu

Przygotowanie mięsa

Mięso pokroić w kostkę wielkości jednego kęsa. Nie powinno być zbyt drobne, aby nie wyschło podczas duszenia. Oprószyć solą i pieprzem.

Obsmażanie – podstawa smaku

Na dużej patelni lub w garnku rozgrzać tłuszcz. Mięso obsmażać partiami na dość mocnym ogniu, aż będzie wyraźnie zrumienione. Obsmażone kawałki przełożyć do garnka.

Cebula – klucz do gęstego sosu

Na tym samym tłuszczu zeszklić drobno pokrojoną cebulę. Powinna zmięknąć i lekko się zarumienić, ale nie przypalić. Dodać mąkę i dokładnie wymieszać.

Duszenie bez pośpiechu

Do cebuli dodać paprykę, szybko wymieszać i od razu włożyć mięso. Zalać wodą lub bulionem, dodać liść laurowy i ziele angielskie. Dusić pod przykryciem na małym ogniu około 90 minut, aż mięso będzie bardzo miękkie.

Kontrola sosu

Sos powinien być gęsty i naturalnie związany cebulą. Jeśli jest zbyt rzadki, można zdjąć pokrywkę na ostatnie 10 minut. Nie zagęszcza się go dodatkową mąką.

Jak sprawdzić, czy gulasz jest gotowy

Mięso powinno rozpadać się pod naciskiem widelca. Jeśli stawia opór, należy dusić jeszcze kilkanaście minut.

Najczęstsze błędy

zbyt krótki czas duszenia

zbyt mała ilość cebuli

przypalenie papryki

dolewanie zbyt dużej ilości płynu

Jak podawano gulasz w PRL

Najczęściej z kaszą, ziemniakami lub kluskami. Gulasz miał być gęsty, intensywny i sycący, bez dodatków w postaci warzyw.