Ryba w zalewie, bo o niej mowa, gościła często na stołach naszych dziadków w przeróżnych formach.

Jak przygotować rybę w zalewie?

Najlepiej sprawdzi się w tym przypadku dorsz, ze względu na swojedelikatne, łatwe w obróbce mięso. Należy oczyścić filety z ości i skóry i pokroić namałe kawałki. Kolejnym krokiem jest obtaczanie w panierce z jajka i bułki tartej. Po czym kładziemy na rozgrzaną patelnię i smażymy partiami na złoty kolor.. Po usmażeniu należy nasze danie odsączyć z tłuszczu na papierowym ręczniku.

Reklama

Zalewa do ryby jest na bazie wody i octu. Warto dodać cebulę, liście laurowe, ziele angielskie i cukier. Usmażoną rybę zalewamy i odstawiamy na kilka godzin, a nawet na całą noc do lodówki. Tak przygotowana ryba może zostać w lodówce do 3-4 dni.

Przepis na rybę w zalewie

Reklama

Składniki:

1,5 l wody,

800 g filetów z dorsza,

400 ml octu 10 proc.,

2 cebule,

50 g cukru,

20-30 g bułki tartej,

20-30 g keczupu,

20 ml oleju,

2 jajka,

4 liście laurowe,

1 łyżeczka ziela angielskiego,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Sposób przygotowania:

Trzeba oczyścić filety z dorsza z ości i skóry, a następnie pokroić na małe kawałki. Do talerza wbijamy jajka i je roztrzepujemy, do drugiego talerza wsypujemy bułkę tartą. Filety zanurzamy w jajku, a potem obtaczamy w bułce tartej. Rybę smażymy na rozgrzanym oleju na patelni. Kolejno obieramy cebulę i kroimy ją. W garnku gotujemy wodę, dodajemy sól, pieprz cebulę, liście laurowe, ziele angielskie i cukier. Woda ma się zagotować, następnie trzeba wlać ocet

Odstaw zalewę, by przestygła. Włóż rybę do słoika i zalej przygotowaną zalewą.

Źródło: Pysznosci.pl