Ryba w zalewie, bo o niej mowa, gościła często na stołach naszych dziadków w przeróżnych formach.
Jak przygotować rybę w zalewie?
Najlepiej sprawdzi się w tym przypadku dorsz, ze względu na swojedelikatne, łatwe w obróbce mięso. Należy oczyścić filety z ości i skóry i pokroić namałe kawałki. Kolejnym krokiem jest obtaczanie w panierce z jajka i bułki tartej. Po czym kładziemy na rozgrzaną patelnię i smażymy partiami na złoty kolor.. Po usmażeniu należy nasze danie odsączyć z tłuszczu na papierowym ręczniku.
Zalewa do ryby jest na bazie wody i octu. Warto dodać cebulę, liście laurowe, ziele angielskie i cukier. Usmażoną rybę zalewamy i odstawiamy na kilka godzin, a nawet na całą noc do lodówki. Tak przygotowana ryba może zostać w lodówce do 3-4 dni.
Przepis na rybę w zalewie
Składniki:
- 1,5 l wody,
- 800 g filetów z dorsza,
- 400 ml octu 10 proc.,
- 2 cebule,
- 50 g cukru,
- 20-30 g bułki tartej,
- 20-30 g keczupu,
- 20 ml oleju,
- 2 jajka,
- 4 liście laurowe,
- 1 łyżeczka ziela angielskiego,
- szczypta soli,
- szczypta pieprzu.
Sposób przygotowania:
Trzeba oczyścić filety z dorsza z ości i skóry, a następnie pokroić na małe kawałki. Do talerza wbijamy jajka i je roztrzepujemy, do drugiego talerza wsypujemy bułkę tartą. Filety zanurzamy w jajku, a potem obtaczamy w bułce tartej. Rybę smażymy na rozgrzanym oleju na patelni. Kolejno obieramy cebulę i kroimy ją. W garnku gotujemy wodę, dodajemy sól, pieprz cebulę, liście laurowe, ziele angielskie i cukier. Woda ma się zagotować, następnie trzeba wlać ocet
Odstaw zalewę, by przestygła. Włóż rybę do słoika i zalej przygotowaną zalewą.
Źródło: Pysznosci.pl
