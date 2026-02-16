rozwiń

Żurek wielkanocny z PRL

Składniki:

  • 2 litry wody lub lekkiego wywaru
  • 300 ml zakwasu na żurek
  • 1 cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 liść laurowy
  • 2 ziarna ziela angielskiego
  • sól, pieprz, majeranek

Przygotowanie:

Do garnka wlać wodę, dodać liść laurowy, ziele angielskie, posiekaną cebulę i czosnek. Gotować 15 minut. Wlać zakwas, gotować kolejne 10 minut na małym ogniu. Doprawić solą, pieprzem i majerankiem. Żurek w PRL był prosty, raczej rzadki i bez dodatków mięsnych.

Barszcz biały z PRL

Składniki:

  • 2 litry wody
  • 300 ml zakwasu na barszcz biały
  • 1 cebula
  • 1 ząbek czosnku
  • sól, biały pieprz

Przygotowanie:

Wodę zagotować z cebulą i czosnkiem. Wlać zakwas, gotować krótko, nie doprowadzając do wrzenia. Doprawić delikatnie. Barszcz biały był łagodny i często gotowany na dwa–trzy dni.

Jajka wielkanocne w PRL

Składniki:

  • 6 jajek
  • 2 łyżki masła lub margaryny
  • 1 łyżeczka musztardy
  • sól, pieprz

Przygotowanie:

Jajka ugotować na twardo, obrać i przekroić. Żółtka utrzeć z masłem i musztardą, doprawić. Farsz nakładać z powrotem do białek. Bez dekoracji, bez dodatków.

Sałatka jarzynowa z PRL

Składniki:

  • 6 ziemniaków
  • 3 marchewki
  • 1 pietruszka
  • 3 ogórki kiszone
  • 3 jajka
  • 4 łyżki majonezu
  • sól, pieprz

Przygotowanie:

Warzywa ugotować i dokładnie wystudzić. Pokroić w drobną kostkę. Dodać jajka i ogórki. Wymieszać z majonezem i doprawić. Sałatka była ziemniaczana, sycąca i robiona na zapas.

Pasztet wielkanocny z PRL

Składniki:

  • 600 g mięsa wieprzowego
  • 200 g wątróbki
  • 2 bułki
  • 1 cebula
  • 2 jajka
  • sól, pieprz, majeranek

Przygotowanie:

Mięso i wątróbkę ugotować, zmielić dwukrotnie. Bułki namoczyć, dodać do masy razem z jajkami i przyprawami. Piec około 70 minut w 180°C. Pasztet musiał być tani i wydajny.

Mięso na zimno w PRL

Składniki:

  • 1,2 kg schabu lub karkówki
  • czosnek, sól, pieprz, majeranek

Przygotowanie:

Mięso natrzeć przyprawami, odstawić na noc. Piec około 90 minut w 180°C. Podawać na zimno przez kilka dni.

Babka wielkanocna z PRL

Składniki:

  • 250 g margaryny
  • 200 g cukru
  • 4 jajka
  • 300 g mąki
  • 1 proszek do pieczenia

Przygotowanie:

Margarynę utrzeć z cukrem, dodać jajka i mąkę. Piec około 50 minut. Babka była prosta, bez polewy.

Mazurek z PRL

Składniki:

  • 300 g mąki
  • 200 g margaryny
  • 2 łyżki kakao lub dżem

Przygotowanie:

Upiec cienki spód. Posmarować dżemem lub prostą masą kakaową. Dekoracje ograniczano do minimum.

Sernik z PRL

Składniki:

  • 1 kg twarogu mielonego
  • 4 jajka
  • 200 g cukru
  • 100 g margaryny

Przygotowanie:

Składniki połączyć, piec około 70 minut. Sernik był cięższy, ale sycący i trwały.