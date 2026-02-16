- Żurek wielkanocny z PRL
Żurek wielkanocny z PRL
Składniki:
- 2 litry wody lub lekkiego wywaru
- 300 ml zakwasu na żurek
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 liść laurowy
- 2 ziarna ziela angielskiego
- sól, pieprz, majeranek
Przygotowanie:
Do garnka wlać wodę, dodać liść laurowy, ziele angielskie, posiekaną cebulę i czosnek. Gotować 15 minut. Wlać zakwas, gotować kolejne 10 minut na małym ogniu. Doprawić solą, pieprzem i majerankiem. Żurek w PRL był prosty, raczej rzadki i bez dodatków mięsnych.
Barszcz biały z PRL
Składniki:
- 2 litry wody
- 300 ml zakwasu na barszcz biały
- 1 cebula
- 1 ząbek czosnku
- sól, biały pieprz
Przygotowanie:
Wodę zagotować z cebulą i czosnkiem. Wlać zakwas, gotować krótko, nie doprowadzając do wrzenia. Doprawić delikatnie. Barszcz biały był łagodny i często gotowany na dwa–trzy dni.
Jajka wielkanocne w PRL
Składniki:
- 6 jajek
- 2 łyżki masła lub margaryny
- 1 łyżeczka musztardy
- sól, pieprz
Przygotowanie:
Jajka ugotować na twardo, obrać i przekroić. Żółtka utrzeć z masłem i musztardą, doprawić. Farsz nakładać z powrotem do białek. Bez dekoracji, bez dodatków.
Sałatka jarzynowa z PRL
Składniki:
- 6 ziemniaków
- 3 marchewki
- 1 pietruszka
- 3 ogórki kiszone
- 3 jajka
- 4 łyżki majonezu
- sól, pieprz
Przygotowanie:
Warzywa ugotować i dokładnie wystudzić. Pokroić w drobną kostkę. Dodać jajka i ogórki. Wymieszać z majonezem i doprawić. Sałatka była ziemniaczana, sycąca i robiona na zapas.
Pasztet wielkanocny z PRL
Składniki:
- 600 g mięsa wieprzowego
- 200 g wątróbki
- 2 bułki
- 1 cebula
- 2 jajka
- sól, pieprz, majeranek
Przygotowanie:
Mięso i wątróbkę ugotować, zmielić dwukrotnie. Bułki namoczyć, dodać do masy razem z jajkami i przyprawami. Piec około 70 minut w 180°C. Pasztet musiał być tani i wydajny.
Mięso na zimno w PRL
Składniki:
- 1,2 kg schabu lub karkówki
- czosnek, sól, pieprz, majeranek
Przygotowanie:
Mięso natrzeć przyprawami, odstawić na noc. Piec około 90 minut w 180°C. Podawać na zimno przez kilka dni.
Babka wielkanocna z PRL
Składniki:
- 250 g margaryny
- 200 g cukru
- 4 jajka
- 300 g mąki
- 1 proszek do pieczenia
Przygotowanie:
Margarynę utrzeć z cukrem, dodać jajka i mąkę. Piec około 50 minut. Babka była prosta, bez polewy.
Mazurek z PRL
Składniki:
- 300 g mąki
- 200 g margaryny
- 2 łyżki kakao lub dżem
Przygotowanie:
Upiec cienki spód. Posmarować dżemem lub prostą masą kakaową. Dekoracje ograniczano do minimum.
Sernik z PRL
Składniki:
- 1 kg twarogu mielonego
- 4 jajka
- 200 g cukru
- 100 g margaryny
Przygotowanie:
Składniki połączyć, piec około 70 minut. Sernik był cięższy, ale sycący i trwały.
