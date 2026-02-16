Żurek wielkanocny z PRL

Składniki:

Reklama

2 litry wody lub lekkiego wywaru

300 ml zakwasu na żurek

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 liść laurowy

2 ziarna ziela angielskiego

sól, pieprz, majeranek

Przygotowanie:

Do garnka wlać wodę, dodać liść laurowy, ziele angielskie, posiekaną cebulę i czosnek. Gotować 15 minut. Wlać zakwas, gotować kolejne 10 minut na małym ogniu. Doprawić solą, pieprzem i majerankiem. Żurek w PRL był prosty, raczej rzadki i bez dodatków mięsnych.

Barszcz biały z PRL

Składniki:

2 litry wody

300 ml zakwasu na barszcz biały

1 cebula

1 ząbek czosnku

sól, biały pieprz

Przygotowanie:

Wodę zagotować z cebulą i czosnkiem. Wlać zakwas, gotować krótko, nie doprowadzając do wrzenia. Doprawić delikatnie. Barszcz biały był łagodny i często gotowany na dwa–trzy dni.

Jajka wielkanocne w PRL

Składniki:

6 jajek

2 łyżki masła lub margaryny

1 łyżeczka musztardy

sól, pieprz

Przygotowanie:

Jajka ugotować na twardo, obrać i przekroić. Żółtka utrzeć z masłem i musztardą, doprawić. Farsz nakładać z powrotem do białek. Bez dekoracji, bez dodatków.

Sałatka jarzynowa z PRL

Składniki:

6 ziemniaków

3 marchewki

1 pietruszka

3 ogórki kiszone

3 jajka

4 łyżki majonezu

sól, pieprz

Przygotowanie:

Warzywa ugotować i dokładnie wystudzić. Pokroić w drobną kostkę. Dodać jajka i ogórki. Wymieszać z majonezem i doprawić. Sałatka była ziemniaczana, sycąca i robiona na zapas.

Pasztet wielkanocny z PRL

Składniki:

600 g mięsa wieprzowego

200 g wątróbki

2 bułki

1 cebula

2 jajka

sól, pieprz, majeranek

Przygotowanie:

Mięso i wątróbkę ugotować, zmielić dwukrotnie. Bułki namoczyć, dodać do masy razem z jajkami i przyprawami. Piec około 70 minut w 180°C. Pasztet musiał być tani i wydajny.

Mięso na zimno w PRL

Składniki:

1,2 kg schabu lub karkówki

czosnek, sól, pieprz, majeranek

Przygotowanie:

Mięso natrzeć przyprawami, odstawić na noc. Piec około 90 minut w 180°C. Podawać na zimno przez kilka dni.

Babka wielkanocna z PRL

Składniki:

250 g margaryny

200 g cukru

4 jajka

300 g mąki

1 proszek do pieczenia

Przygotowanie:

Margarynę utrzeć z cukrem, dodać jajka i mąkę. Piec około 50 minut. Babka była prosta, bez polewy.

Mazurek z PRL

Składniki:

300 g mąki

200 g margaryny

2 łyżki kakao lub dżem

Przygotowanie:

Upiec cienki spód. Posmarować dżemem lub prostą masą kakaową. Dekoracje ograniczano do minimum.

Sernik z PRL

Składniki:

1 kg twarogu mielonego

4 jajka

200 g cukru

100 g margaryny

Przygotowanie:

Składniki połączyć, piec około 70 minut. Sernik był cięższy, ale sycący i trwały.