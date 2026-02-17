- Składniki (3–4 porcje)
- Gotowanie makaronu
- Przygotowanie twarogu
- Łączenie składników
- Proporcje i konsystencja
- Jak sprawdzić, czy danie jest udane
- Najczęstsze błędy
- Jak podawano makaron z twarogiem w PRL
Składniki (3–4 porcje)
- 400 g makaronu (najczęściej świderki lub nitki)
- 250 g twarogu półtłustego
- 2–3 łyżki cukru
- 2 łyżki masła
- cukier wanilinowy (opcjonalnie)
- szczypta soli
Gotowanie makaronu
Makaron ugotować w dużej ilości osolonej wody, zgodnie z czasem podanym na opakowaniu. Powinien być miękki, ale nie rozgotowany. Po ugotowaniu dokładnie odcedzić.
Przygotowanie twarogu
Twaróg rozkruszyć widelcem lub rozdrobnić palcami. Dodać cukier i ewentualnie cukier wanilinowy. Całość dokładnie wymieszać, aby twaróg był równomiernie osłodzony.
Łączenie składników
Gorący makaron przełożyć do miski lub garnka. Dodać masło i dokładnie wymieszać, aby się rozpuściło. Następnie dodać twaróg i delikatnie połączyć całość.
Proporcje i konsystencja
Makaron powinien być wyraźnie oblepiony twarogiem, ale nie suchy. Jeśli danie wydaje się zbyt suche, można dodać odrobinę masła.
Jak sprawdzić, czy danie jest udane
Makaron z twarogiem powinien być kremowy, lekko słodki i jednolity. Twaróg nie może tworzyć suchych grudek.
Najczęstsze błędy
- użycie suchego twarogu
- rozgotowany makaron
- zbyt duża ilość cukru
- mieszanie zimnego makaronu z twarogiem
Jak podawano makaron z twarogiem w PRL
Najczęściej jako samodzielny obiad lub sycący posiłek w środku dnia. Danie miało być proste, tanie i szybkie do przygotowania.
