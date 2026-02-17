Składniki (3–4 porcje)

400 g makaronu (najczęściej świderki lub nitki)

250 g twarogu półtłustego

2–3 łyżki cukru

2 łyżki masła

cukier wanilinowy (opcjonalnie)

szczypta soli

Gotowanie makaronu

Makaron ugotować w dużej ilości osolonej wody, zgodnie z czasem podanym na opakowaniu. Powinien być miękki, ale nie rozgotowany. Po ugotowaniu dokładnie odcedzić.

Przygotowanie twarogu

Twaróg rozkruszyć widelcem lub rozdrobnić palcami. Dodać cukier i ewentualnie cukier wanilinowy. Całość dokładnie wymieszać, aby twaróg był równomiernie osłodzony.

Łączenie składników

Gorący makaron przełożyć do miski lub garnka. Dodać masło i dokładnie wymieszać, aby się rozpuściło. Następnie dodać twaróg i delikatnie połączyć całość.

Proporcje i konsystencja

Makaron powinien być wyraźnie oblepiony twarogiem, ale nie suchy. Jeśli danie wydaje się zbyt suche, można dodać odrobinę masła.

Jak sprawdzić, czy danie jest udane

Makaron z twarogiem powinien być kremowy, lekko słodki i jednolity. Twaróg nie może tworzyć suchych grudek.

Najczęstsze błędy

użycie suchego twarogu

rozgotowany makaron

zbyt duża ilość cukru

mieszanie zimnego makaronu z twarogiem

Jak podawano makaron z twarogiem w PRL

Najczęściej jako samodzielny obiad lub sycący posiłek w środku dnia. Danie miało być proste, tanie i szybkie do przygotowania.