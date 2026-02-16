Dlaczego babciny krupnik był zawsze sycący

Sekret krupniku tkwi w dobrym wywarze, odpowiedniej kaszy i czasie gotowania. Babcie nie żałowały warzyw, a kasza była dodatkiem, który zamieniał zupę w pełny posiłek.

Składniki (4–6 porcji)

  • 2 litry bulionu lub rosołu (najlepiej drobiowego)
  • 3–4 łyżki kaszy jęczmiennej
  • 3 ziemniaki
  • 2 marchewki
  • 1 pietruszka
  • kawałek selera
  • 1 mała cebula 1 liść laurowy
  • 2 ziarna ziela angielskiego
  • 1 łyżka masła
  • sól, pieprz
  • natka pietruszki

Przygotowanie krok po kroku

  1. Kaszę przepłukać na sicie gorącą wodą.
  2. Do garnka wlać bulion, dodać kaszę, liść laurowy i ziele angielskie. Gotować 15 minut.
  3. Dodać obrane i pokrojone ziemniaki oraz starte lub drobno pokrojone warzywa.
  4. Gotować na małym ogniu kolejne 15–20 minut, aż warzywa i kasza będą miękkie.
  5. Na koniec dodać masło, doprawić solą i pieprzem, posypać natką pietruszki.
  6. Jaka kasza najlepsza do krupniku

Najbardziej klasyczna jest kasza jęczmienna perłowa. Można użyć także drobnej kaszy jęczmiennej – krupnik będzie wtedy bardziej kremowy.

Babcine triki

  • kaszę zawsze płucz przed gotowaniem
  • gotuj zupę na małym ogniu
  • masło dodane na końcu poprawia smak
  • krupnik najlepiej smakuje następnego dnia

Z czym podawać

Krupnik jak u babci najlepiej smakuje sam – z kromką świeżego chleba. To zupa, która nie potrzebuje drugiego dania.