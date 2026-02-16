Krupnik jak u babci to zupa, która nie potrzebuje reklamy. Treściwa, rozgrzewająca i domowa – gotowana na spokojnie, bez pośpiechu i bez skrótów. Ten przepis oddaje smak tradycyjnej kuchni, w której liczyła się prostota i porządna baza.
Dlaczego babciny krupnik był zawsze sycący
Sekret krupniku tkwi w dobrym wywarze, odpowiedniej kaszy i czasie gotowania. Babcie nie żałowały warzyw, a kasza była dodatkiem, który zamieniał zupę w pełny posiłek.
Składniki (4–6 porcji)
- 2 litry bulionu lub rosołu (najlepiej drobiowego)
- 3–4 łyżki kaszy jęczmiennej
- 3 ziemniaki
- 2 marchewki
- 1 pietruszka
- kawałek selera
- 1 mała cebula 1 liść laurowy
- 2 ziarna ziela angielskiego
- 1 łyżka masła
- sól, pieprz
- natka pietruszki
Przygotowanie krok po kroku
- Kaszę przepłukać na sicie gorącą wodą.
- Do garnka wlać bulion, dodać kaszę, liść laurowy i ziele angielskie. Gotować 15 minut.
- Dodać obrane i pokrojone ziemniaki oraz starte lub drobno pokrojone warzywa.
- Gotować na małym ogniu kolejne 15–20 minut, aż warzywa i kasza będą miękkie.
- Na koniec dodać masło, doprawić solą i pieprzem, posypać natką pietruszki.
- Jaka kasza najlepsza do krupniku
Najbardziej klasyczna jest kasza jęczmienna perłowa. Można użyć także drobnej kaszy jęczmiennej – krupnik będzie wtedy bardziej kremowy.
Babcine triki
- kaszę zawsze płucz przed gotowaniem
- gotuj zupę na małym ogniu
- masło dodane na końcu poprawia smak
- krupnik najlepiej smakuje następnego dnia
Z czym podawać
Krupnik jak u babci najlepiej smakuje sam – z kromką świeżego chleba. To zupa, która nie potrzebuje drugiego dania.
