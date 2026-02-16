Dlaczego babciny krupnik był zawsze sycący

Sekret krupniku tkwi w dobrym wywarze, odpowiedniej kaszy i czasie gotowania. Babcie nie żałowały warzyw, a kasza była dodatkiem, który zamieniał zupę w pełny posiłek.

Składniki (4–6 porcji)

2 litry bulionu lub rosołu (najlepiej drobiowego)

3–4 łyżki kaszy jęczmiennej

3 ziemniaki

2 marchewki

1 pietruszka

kawałek selera

1 mała cebula 1 liść laurowy

2 ziarna ziela angielskiego

1 łyżka masła

sól, pieprz

natka pietruszki

Przygotowanie krok po kroku

Kaszę przepłukać na sicie gorącą wodą. Do garnka wlać bulion, dodać kaszę, liść laurowy i ziele angielskie. Gotować 15 minut. Dodać obrane i pokrojone ziemniaki oraz starte lub drobno pokrojone warzywa. Gotować na małym ogniu kolejne 15–20 minut, aż warzywa i kasza będą miękkie. Na koniec dodać masło, doprawić solą i pieprzem, posypać natką pietruszki. Jaka kasza najlepsza do krupniku

Najbardziej klasyczna jest kasza jęczmienna perłowa. Można użyć także drobnej kaszy jęczmiennej – krupnik będzie wtedy bardziej kremowy.

Babcine triki

kaszę zawsze płucz przed gotowaniem

przed gotowaniem gotuj zupę na małym ogniu

masło dodane na końcu poprawia smak

krupnik najlepiej smakuje następnego dnia

Z czym podawać

Krupnik jak u babci najlepiej smakuje sam – z kromką świeżego chleba. To zupa, która nie potrzebuje drugiego dania.