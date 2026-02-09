Składniki (forma z kominem 22–24 cm)

250 g masła

200 g cukru

4 jajka (rozmiar L)

300 g mąki pszennej tortowej

100 g mąki ziemniaczanej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka cukru wanilinowego

½ szklanki mleka

skórka otarta z 1 cytryny

szczypta soli

Reklama

Przygotowanie składników

Masło i jajka wyjąć wcześniej z lodówki, aby miały temperaturę pokojową. Formę dokładnie wysmarować masłem i oprószyć mąką.

Ucieranie masy

Masło utrzeć z cukrem i cukrem wanilinowym na jasną, puszystą masę. Dodawać jajka pojedynczo, za każdym razem dokładnie ucierając. Dodać skórkę cytrynową i szczyptę soli.

Dodawanie suchych składników

Mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną i proszek do pieczenia przesiać. Dodawać do masy partiami, na przemian z mlekiem, mieszając krótko, tylko do połączenia składników.

Pieczenie

Ciasto przełożyć do formy i wyrównać. Piec w temperaturze 170°C przez 55–60 minut. Nie otwierać piekarnika przez pierwsze 40 minut.

Studzenie

Upieczoną babkę wyjąć z piekarnika i pozostawić w formie na 15 minut, a następnie delikatnie wyjąć i wystudzić na kratce.

Jak sprawdzić, czy babka jest udana

Patyczek wbity w środek powinien wyjść suchy. Babka po przekrojeniu ma drobną, równą strukturę i jest lekka.

Najczęstsze błędy

zimne składniki

zbyt długie mieszanie ciasta

zbyt wysoka temperatura pieczenia

pieczenia zbyt wczesne wyjmowanie z formy

Podanie wielkanocne

Babka piaskowa na Wielkanoc najlepiej smakuje lekko oprószona cukrem pudrem. Powinna zachować świeżość przez kilka dni