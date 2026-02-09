- Składniki (forma z kominem 22–24 cm)
Składniki (forma z kominem 22–24 cm)
- 250 g masła
- 200 g cukru
- 4 jajka (rozmiar L)
- 300 g mąki pszennej tortowej
- 100 g mąki ziemniaczanej
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 1 łyżka cukru wanilinowego
- ½ szklanki mleka
- skórka otarta z 1 cytryny
- szczypta soli
Przygotowanie składników
Masło i jajka wyjąć wcześniej z lodówki, aby miały temperaturę pokojową. Formę dokładnie wysmarować masłem i oprószyć mąką.
Ucieranie masy
Masło utrzeć z cukrem i cukrem wanilinowym na jasną, puszystą masę. Dodawać jajka pojedynczo, za każdym razem dokładnie ucierając. Dodać skórkę cytrynową i szczyptę soli.
Dodawanie suchych składników
Mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną i proszek do pieczenia przesiać. Dodawać do masy partiami, na przemian z mlekiem, mieszając krótko, tylko do połączenia składników.
Pieczenie
Ciasto przełożyć do formy i wyrównać. Piec w temperaturze 170°C przez 55–60 minut. Nie otwierać piekarnika przez pierwsze 40 minut.
Studzenie
Upieczoną babkę wyjąć z piekarnika i pozostawić w formie na 15 minut, a następnie delikatnie wyjąć i wystudzić na kratce.
Jak sprawdzić, czy babka jest udana
Patyczek wbity w środek powinien wyjść suchy. Babka po przekrojeniu ma drobną, równą strukturę i jest lekka.
Najczęstsze błędy
- zimne składniki
- zbyt długie mieszanie ciasta
- zbyt wysoka temperatura pieczenia
- zbyt wczesne wyjmowanie z formy
Podanie wielkanocne
Babka piaskowa na Wielkanoc najlepiej smakuje lekko oprószona cukrem pudrem. Powinna zachować świeżość przez kilka dni
