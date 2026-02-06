Ryba z pieca z warzywami to przepis na pełnowartościowe danie, które przygotujemy w całości w piekarniku. Pracy przy niej tyle, co nic, wszystko zrobi się prawie samo.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Ryby trzeba jeść, to świetne, lekkostrawne źródło białka. Mięso ryb zawiera też jakże cenne kwasy omega-3. Warto wybierać przede wszystkim tłuste ryby morskie. Choć tak naprawdę, jedzmy te ryby, które nam smakują. Nie unikajmy też ryb, których do tej pory nie znaliśmy. W sklepach można kupić już np. doradę, morską rybę, która ma delikatne, kruche i soczyste mięso o bogatym, lekko słodkawym smaku. Do przygotowanie piątkowego dania, czyli ryby z pieca z warzywami, potrzebujemy zaledwie kilku składników, a smak będzie niezrównany. Danie to będzie też zawierało wszystko, co mieć powinno, czyli białko i warzywa. Nie zapomnijmy jednak o podaniu do ryby z pieca z warzywami surówki.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - ryba z pieca z warzywami

Składniki

500 g filetów białej ryby - np. dorsz lub morszczuk

cukinia

por - biała część średniego

garść pomidorków koktajlowych

3 ząbki czosnku

1 łyżka oliwy

2,5 łyżki mąki pszennej

szklanka mleka

25 g masła - 1/8 kostki

sól, pieprz, gałka muszkatołowa, słodka papryka,

Przygotowanie

Filety z ryby myjemy i osuszamy papierowymi ręcznikami. Z oliwy, soli, pieprzu i papryki oraz przeciśniętego przez praskę czosnku robimy pastę, którą nacieramy rybę. Potem rybę obtaczamy w mące. Brokuł dzielimy na różyczki i obgotowujemy. Z masła, mąki i mleka przygotowujemy beszamel - najpierw rozpuszczamy na patelni masło, dodajemy mąkę, potem wlewamy cienką strużką mleko i cały czas energicznie mieszamy. Beszamel doprawiamy solą, pieprzem i gałką muszkatołową. W naczyniu żaroodpornym, wysmarowanym oliwą, układamy na dnie rybę, na to kładziemy pokrojone drobno warzywa. Całość zalewamy beszamelem. Pieczemy przez ok. pół godziny w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Ryba z pieca z warzywami gotowa. Smacznego!