Dziad z babą to tradycyjna zupa z Podkarpacia. Swoją nietypową nazwę zawdzięcza składnikom, z których jest przygotowana. Znajdują się w niej ziemniaki - dziad i kluski - baba.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Zupa dziad z babą to potrawa smaczna i tania. Świetnie sprawdzi się w zimny zimowy dzień, ale smakuje doskonale przez cały rok. Rozgrzewa i dodaje energii. Z czego zrobić zupę dziad z babą? Aby ugotować spory garnek tej pysznej i sycącej zupy ziemniaczanej z Podkarpacia potrzebujemy składników, które z łatwością kupimy w pobliskim sklepie.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - dziad z babą - zupa z Podkarpacia

2 l wody

6 ziemniaków

2 marchewki

1 pietruszka

1 cebula

3 łyżki masła

3 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

szczypta kminku

sól, pieprz i kminek

Kluski:

1/2 szklanki mąki pszennej

1/2 szklanki mąki razowej

40 ml ciepłej wody

sól

Przygotowanie

Najpierw robimy kluski. Mieszamy w misce mąkę, dodajemy sól, wlewamy ciepłą wodę i zagniatamy twarde ciasto. Odrywmy nieduże kawałki ciasta i formujemy okrągłe kluski. Obieramy warzywa i kroimy w talarki. Dodajemy 1 łyżkę masła i wlewamy wodę. Zagotowujemy i gotujemy na małym ogniu aż zmiękną. Potem dodajemy obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki, liście laurowe i ziele angielskie. Doprawiamy solą, pieprzem i kminkiem. Mieszamy i gotujemy kilka minut. Dodajemy kluski, delikatnie mieszamy. Gotujemy do miękkości klusek. Na patelni rozgrzewamy 2 łyżki masła i smażymy pokrojoną w drobną kostkę cebulę, aż się zeszkli. Następnie dodajemy cebulę do zupy. Gotujemy jeszcze około 5 minut. Dziad z babą - zupa z Podkarpacia gotowa. Smacznego!