Dziad z babą to tradycyjna zupa z Podkarpacia. Swoją nietypową nazwę zawdzięcza składnikom, z których jest przygotowana. Znajdują się w niej ziemniaki - dziad i kluski - baba.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Zupa dziad z babą to potrawa smaczna i tania. Świetnie sprawdzi się w zimny zimowy dzień, ale smakuje doskonale przez cały rok. Rozgrzewa i dodaje energii. Z czego zrobić zupę dziad z babą? Aby ugotować spory garnek tej pysznej i sycącej zupy ziemniaczanej z Podkarpacia potrzebujemy składników, które z łatwością kupimy w pobliskim sklepie.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - dziad z babą - zupa z Podkarpacia
- 2 l wody
- 6 ziemniaków
- 2 marchewki
- 1 pietruszka
- 1 cebula
- 3 łyżki masła
- 3 liście laurowe
- 3 ziarna ziela angielskiego
- szczypta kminku
- sól, pieprz i kminek
- Kluski:
- 1/2 szklanki mąki pszennej
- 1/2 szklanki mąki razowej
- 40 ml ciepłej wody
- sól
Przygotowanie
Najpierw robimy kluski. Mieszamy w misce mąkę, dodajemy sól, wlewamy ciepłą wodę i zagniatamy twarde ciasto. Odrywmy nieduże kawałki ciasta i formujemy okrągłe kluski. Obieramy warzywa i kroimy w talarki. Dodajemy 1 łyżkę masła i wlewamy wodę. Zagotowujemy i gotujemy na małym ogniu aż zmiękną. Potem dodajemy obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki, liście laurowe i ziele angielskie. Doprawiamy solą, pieprzem i kminkiem. Mieszamy i gotujemy kilka minut. Dodajemy kluski, delikatnie mieszamy. Gotujemy do miękkości klusek. Na patelni rozgrzewamy 2 łyżki masła i smażymy pokrojoną w drobną kostkę cebulę, aż się zeszkli. Następnie dodajemy cebulę do zupy. Gotujemy jeszcze około 5 minut. Dziad z babą - zupa z Podkarpacia gotowa. Smacznego!
