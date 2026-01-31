Żeby zrobić golonkę pieczoną na kapuście, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Samo przygotowanie tego dania nie trwa długo. Golonka musi jednak trochę posiedzieć w piekarniku, żeby się dobrze upiekła. Warto jednak czekać, bo efekt po prostu powala na kolana.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Raz na jakiś czas można zjeść wieprzową, pieczoną golonkę. Jest dość kaloryczna i tłusta, ale dostarcza wartościowego białka oraz kolagenu, który jest świetny na stawy. Ma też m.in. żelazo i witaminy z grupy B. No i jest po prostu pyszna. Dodatek kapusty kiszonej sprawi, że dostarczymy organizmowi dużo błonnika. Mięso wieprzowe, w tym przypadku golonka, i kapusta kiszona, to połączenie idealne. Kompozycja wręcz wyśmienita. Golonkapieczona na kapuście kiszonej jest krucha i soczysta.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - golonka pieczona na kapuście

1,5 kg przednich golonek wieprzowych

1 kg kiszonej kapusty

2 cebule

250 g pieczarek

2 łyżki smalcu

sól, pieprz, majeranek, słodka papryka, kminek

2 ząbki czosnku

jabłko

liść laurowy, kilka ziaren pieprzu czarnego i ziela angielskiego

pół szklanki bulionu

Przygotowanie

Golonki czyścimy, trzeba dokładnie sprawdzić, czy na skórze nie ma włosów, a jeśli są, trzeba ich się pozbyć. Skórę na golonkach nacinamy w kratkę i nacieramy golonki rozgniecionym czosnkiem z solą i majerankiem. Obieramy i siekamy cebulę. Czyścimy i kroimy pieczarki. Obieramy i kroimy jabłko. Cebulę podsmażamy na smalcu, gdy się delikatnie zezłoci, dodajemy na patelnię pokrojone pieczarki oraz jabłko. Smażymy całość przez ok. 5 minut na średnim ogniu. Potem kroimy kapustę i dodajemy na patelnię. Dodajemy ziele angielskie, pieprz, paprykę, kminek. W naczyniu żaroodpornym kładziemy kapustę, na niej układamy schab. Kapustę polewamy bulionem i piwem - dajemy tyle płynu, by kapusta była wilgotna; nie może być go za dużo. Naczynie przykrywamy pokrywką. Golonki pieczemy przez ok. 2,5 godziny godziny w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Potem zdejmujemy pokrywkę i dopiekamy golonki - niech będzie rumiany. Golonka pieczona na kiszonej kapuście gotowa. Smacznego.