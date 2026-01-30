Curry to mieszanka przypraw. Kojarzy się z kuchnią indyjską, ale podobne mieszanki przypraw popularne są w wielu krajach Azji. Można kupić gotową mieszankę, można spróbować zrobić curry samemu. Curry nadaje potrawom intensywny, korzenny smak i piękny kolor. W skład curry wchodzą m.in. kurkuma, imbir, kolendra, kumin, kozieradka, czosnek, chili, kardamon, itp. Wywodzące się z Indii słowo, oznacza w języku tamilskim po prostu sos.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Na piątkowy obiad zrobimy dorsza w sosie curry. Świetnie do tego dania pasuje ryż. Warto też oczywiście podać surówką. Obiad przygotujemy szybko, a będzie naprawdę wykwintny. Ryby trzeba jeść, a dorsz to ryba lekkostrawna i dostarczająca świetnego, zdrowego białka.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - aromatyczne curry z dorsza

Składniki

  • 500 g dorsza bez skóry
  • 2 łyżeczki curry
  • 200 ml mleka kokosowego
  • 2 łyżki oleju
  • łyżeczka mąki ziemniaczanej
  • pół pora - biała część
  • marchewka starta na tarce
  • sól
  • szczypiorek lub zielona cebulka
  • pół szklanki passaty pomidorowej
  • szklanka groszku - może być mrożony albo z puszki

Przygotowanie

Rybę kroimy na porcje, doprawiamy solą i pieprzem. W głębokiej patelni rozgrzewamy olej i obsmażamy rybę. Odkładamy ją potem na talerz. Na patelnię wsypujemy posiekany por i startą marchewkę. Podsmażamy. Wlewamy potem mleko kokosowe, dodajemy passatę pomidorową oraz curry. Gotujemy przez ok. 5 minut. Dodajemy groszek oraz podsmażonego dorsza. Znowu gotujemy przez ok. 5 minut. Jeśli sos jest za rzadki, możemy zagęścić go, dodając rozprowadzoną w łyżce wody mąkę ziemniaczaną. Dorsza w aromatycznym sosie curry podajemy z ryżem. Smacznego!