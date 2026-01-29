Duszone żeberka są bardzo proste w przygotowaniu - naprawdę nie ma się czego bać. Kuchnia włoska to nie tylko pizza i makaron. Jest tam wiele pysznych i aromatycznych dań, których trzeba koniecznie spróbować. W Polsce żeberka wieprzowe najczęściej podajemy duszone w sosie własnym. Włosi z kolei lubią żeberka duszone w sosie pomidorowym. Dzięki pomidorom mięso jest wyjątkowo miękkie, po prostu rozpływa się w ustach.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Żeberka wieprzowe mogą być elementem zdrowej diety. Są bogatym źródłem pełnowartościowego białka oraz żelaza, cynku oraz witamin z grupy B, wspierających regenerację mięśni i układ nerwowy. Nie jest to też drogi rodzaj mięsa. Z kolei sos pomidorowy zawiera cenny likopen. Duszone żeberka po włosku będą świetnie smakowały z makaronem lub kopytkami.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - duszone, mięciutkie żeberka po włosku

Składniki

1 kg żeberek wieprzowych

600 ml passaty pomidorowej

1 cebula

2 łodygi selera naciowego

1 marchewka

łyżeczka rozmarynu

4 łyżki oliwy z oliwek

sól, papryka słodka i ostra

Przygotowanie

Ten trik sprawi, że żeberka będą mięciutkie i soczyste. Zagotowujemy wodę w garnku i wrzucamy pokrojone na mniejsze kawałki żeberka na kilka sekund do wrzątku. Wyjmujemy żeberka i odkładamy. W dużym ganku rozgrzewamy olej, wrzucamy posiekane warzywa - cebulę, seler i marchewkę. Czyli robimy tzw. sofritto - przez ok. 5 minut dusimy warzywa. Potem do garnka wrzucamy żeberka, obsmażamy. Zalewamy żeberka passatą pomidorową, solimy do smaku, dodajemy rozmaryn. Garnek przykrywamy i dusimy żeberka na wolnym ogniu przez ok. godzinę. Duszone, mięciutkie żeberka po włosku gotowe.