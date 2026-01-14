Ogórki kiszone to nasz skarb narodowy. Tak samo jak kiszona kapusta. Pełne smaku, witamin i dobroczynnych dla naszego organizmu bakterii. To bakterie kwasu mlekowego, które są probiotykami, m.in. Lactobacillus plantarum i Leuconostoc mesenteroides, a także inne gatunki z rodzaju Lactobacillus i Streptococcus. Ogórki świetnie smakują same, jako dodatek do kanapek i sałatek. A zupa ogórkowa to prawdziwa poezja.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Zupa ogórkowa to ulubienica Polaków. Jedni jedzą ją z ziemniakami, inni - np. z ryżem. Inni lubią zagryzać ją świeżym chlebem. Każda pani domu ma swój sposób na ogórkową. My podajemy sprawdzony przepis. Ważna jest kolejność dodawania składników. Podpowiadamy też trik, dzięki któremu ogórkowa będzie mieć pełny, głęboki smak.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - ogórkowa na udkach

Składniki

0,5 kg ogórków kiszonych

2 ząbki czosnku

3 udka z kurczaka

cebula

kawałek białej części pora

2 marchewki

pół średniego selera bulwiastego

6 ziemniaków

pół szklanki słodkiej śmietanki

2 łyżki mąki

łyżka masła

kilka kulek ziela angielskiego, liść laurowy, łyżeczka majeranku, sól, pieprz

Przygotowanie

Warzywa obieramy i wrzucamy do garnka razem z udkami. Dodajemy liść laurowy oraz ziele angielskie i czosnek. Gotujemy do miękkości mięsa. Ziemniaki obieramy, kroimy w kostkę i pod koniec gotowania pokrojone mięso z udek do garnka z zupą. Ogórki ścieramy na tarce. Na patelni rozgrzewamy masło i wrzucamy na patelnię ogórki. Smażymy kilka minut, posypujemy majerankiem i pieprzem. Podsmażone ogórki nadadzą zupie głęboki, wyrazisty smak. Gdy ziemniaki są miękkie, dodajemy do garnka ogórki i gotujemy ok. 10 min. Nie gotujemy ziemniaków razem z kiszonymi ogórkami, bo wtedy ziemniaki długo pozostaną twarde. Zupę zaciągamy śmietanką wymieszaną dobrze z mąką. Podajemy ogórkową posypaną koperkiem, z mięsem obranym z udek. Ogórkowa na udkach gotowa. Smacznego!