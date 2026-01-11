Karkówka, zwana też schabem karkowym lub karczkiem, to delikatnie poprzerastane tłuszczem mięso. Bardzo popularna jest karkówka wieprzowa. Dobrze przygotowana jest krucha i soczysta.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Do karkówki pasuje wiele dodatków. Właściwie te kruche i aromatyczne kotlety z karkówki, duszone w pysznym, aromatycznym sosie możemy podać z tym, co lubimy. Świetnie będzie się komponować z kaszą, z ziemniakami oraz jarzynką na ciepło. Do tego np. ogórki kiszone i pyszny, niedzielny obiad gotowy.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kruche i aromatyczne kotlety z karkówki

Składniki

8 kotletów z karkówki - ok. 800 g mięsa

3 cebule

4 ząbki czosnku

8 pieczarek

łyżka majeranku

po łyżeczce tymianku i cząbru

łyżka musztardy

sól, pieprz

tłuszcz do smażenia - smalec lub olej roślinny

łyżka mąki

Przygotowanie

Kotlety z karkówki delikatnie rozbijamy, nacieramy solą i musztardą, odkładamy, żeby się zamarynowały na ok. pół godziny. W tym czasie czyścimy i kroimy pieczarki, obieramy cebulę i czosnek i siekam. Szklimy na tłuszczy cebulę i czosnek, potem dodajemy na patelnie pieczarki i smażymy, aż się delikatnie zezłocą. Pod koniec smażenia dodajemy przyprawy. Całość przekładamy do garnka. Kotlety oprószamy mąką i smażymy z każdej strony na złoty kolor. Potem wkładamy do garnka z cebulą i pieczarkami, zalewamy wodą - ma przykryć mięso i dusimy na wolnym ogniu przez ok. 40 minut - mięso ma być miękkie. Jeśli wyparuje zbyt dużo wody, dolewamy odrobinę. Kruche i aromatyczne kotlety z karkówki gotowe. Smacznego!