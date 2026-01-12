Fasolówka to danie idealne na chłodne dni. Gęsta, zawiesista zupa rozgrzeje i nasyci. Zupa fasolowa jest pełna zdrowego białka i smaku. Dodamy do niej wiele przypraw. Fasola jest bardzo zdrowa. Warto wiedzieć, że fasola wspiera odchudzanie dzięki wysokiej zawartości białka i błonnika, które zapewniają długotrwałe uczucie sytości.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

To danie kosztuje naprawdę niewiele. A jeśli użyjemy fasoli z puszki, przygotowanie zupy fasolowej zajmie nam naprawdę mało czasu. Zupa fasolowa świetnie smakuje ze świeżym chlebem. Żeby podbić kaloryczność zupy, dodamy do niej dobrej, chudej kiełbasy. Można ją jednak przygotować także w wersji wegetariańskiej. Oto przepis na ekspresową, zimową zupę fasolową.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - rozgrzewająca, ekspresowa zimowa fasolowa

Składniki

pół kg dobrej kiełbasy

3 puszki białej fasoli

pół opakowania mrożonej włoszczyzny w paski

3 ząbki czosnku

duża cebula

łyżka masła

po łyżeczce: kminku i pieprzu

łyżka majeranku

sól

łyżka koncentratu pomidorowego

2 ziemniaki

Przygotowanie

Cebulę i czosnek siekamy. W garnku rozgrzewamy tłuszcz i podsmażamy cebulę z czosnkiem. Potem dodajemy pokrojoną kiełbasę i smażymy ok. 5 minut. Teraz do garnka wrzucamy obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki oraz włoszczyznę. Dusimy przez 5 minut. Pora na wrzucenie do garnka przypraw, odcedzonej fasoli i koncentratu. Zalewamy zupę wodą - nie może jej być zbyt dużo i gotujemy ok. pół godziny. Doprawiamy do smaku solą. Rozgrzewająca, zimowa, ekspresowa zupa fasolowa gotowa. Smacznego!