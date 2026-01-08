W nowym odcinku programu "Rączka gotuje" Remigiusz Rączka podał przepis na zupę z czerwonej soczewicy. Jak podkreśla znakomity kucharz ze Śląska to świetna zupa, która oczyszcza zmęczony świątecznym biesiadowaniem organizm i odżywia. Jest w niej dużo warzyw i przypraw. I oczywiście czerwona soczewica.
Wartości czerwonej soczewicy
Czerwona soczewica to świetne, pełnowartościowe źródło roślinnego białka. Ma wiele błonnika, witamin z grupy B i minerałów. Czerwona soczewica szybko się gotuje i jest bardzo smaczna.
Zupa z czerwonej soczewicy według przepisu Remigiusza Rączki
Składniki
- szklanka czerwona soczewica
- 2 litry wody
- 4 ziemniaki
- 1 marchew
- 1 cebula
- 3 łyżki oliwy z oliwek
- puszka pomidorów
- 4 ząbki czosnku
- 1 łyżeczka curry
- 1 łyżeczka kurkumy
- pół łyżeczki kminku
- pół łyżeczki ostrej papryki
- 1 łyżeczka wędzonej papryki
- sól, pieprz
- garść świeżej mięty
Przygotowanie
Zanim zaczniemy obierać warzywa, namaczamy czerwoną soczewicę. Obieramy i siekamy cebulę. Szklimy ją na oliwie z oliwek w garnku. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce na grubych oczkach. Marchewkę wrzucamy do garnka z cebulą. Dwie, trzy podsmażamy. Obieramy i myjemy ziemniaki, kroimy je w kostkę. Wlewamy do garnka wodę. Dodajemy ziemniaki. Po 10 minutach dodajemy odcedzoną soczewicę, pomidory z puszki, przyprawy. Siekamy czosnek i dodajemy go do zupy pod koniec gotowania. Dodajemy też miętę - najlepiej świeżą. Dosalamy do smaku. Zupa z czerwonej soczewicy gotowa. Smacznego!
