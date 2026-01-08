W nowym odcinku programu "Rączka gotuje" Remigiusz Rączka podał przepis na zupę z czerwonej soczewicy. Jak podkreśla znakomity kucharz ze Śląska to świetna zupa, która oczyszcza zmęczony świątecznym biesiadowaniem organizm i odżywia. Jest w niej dużo warzyw i przypraw. I oczywiście czerwona soczewica.

Wartości czerwonej soczewicy

Czerwona soczewica to świetne, pełnowartościowe źródło roślinnego białka. Ma wiele błonnika, witamin z grupy B i minerałów. Czerwona soczewica szybko się gotuje i jest bardzo smaczna.

Zupa z czerwonej soczewicy według przepisu Remigiusza Rączki

Składniki

szklanka czerwona soczewica

2 litry wody

4 ziemniaki

1 marchew

1 cebula

3 łyżki oliwy z oliwek

puszka pomidorów

4 ząbki czosnku

1 łyżeczka curry

1 łyżeczka kurkumy

pół łyżeczki kminku

pół łyżeczki ostrej papryki

1 łyżeczka wędzonej papryki

sól, pieprz

garść świeżej mięty

Przygotowanie

Zanim zaczniemy obierać warzywa, namaczamy czerwoną soczewicę. Obieramy i siekamy cebulę. Szklimy ją na oliwie z oliwek w garnku. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce na grubych oczkach. Marchewkę wrzucamy do garnka z cebulą. Dwie, trzy podsmażamy. Obieramy i myjemy ziemniaki, kroimy je w kostkę. Wlewamy do garnka wodę. Dodajemy ziemniaki. Po 10 minutach dodajemy odcedzoną soczewicę, pomidory z puszki, przyprawy. Siekamy czosnek i dodajemy go do zupy pod koniec gotowania. Dodajemy też miętę - najlepiej świeżą. Dosalamy do smaku. Zupa z czerwonej soczewicy gotowa. Smacznego!