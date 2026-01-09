Kotlety rybne to doskonała alternatywa dla zwykłych, mięsnych mielonych. Lekkie i puszyste, świetnie nadają się jako danie obiadowe dla dzieci. Ich ogromną zaletą jest także to, że nie ma w nich ości. Dobrze doprawione kotlety rybne zadowolą nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Dodatek pomidorów suszonych sprawi, że będą jeszcze lepsze.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Ryby powinny gościć w naszym menu co najmniej dwa razy w tygodniu - tak twierdzą specjaliści od zdrowego żywienia. Ryby dostarczają białka, zdrowych kwasów omega-3, witamin D i B12 oraz minerałów, takich jak jod czy selen. Do kotletów rybnych świetnie pasują ziemniaki i surówka z kiszonej kapusty.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kotlety rybne z jajkiem

Składniki

  • 500 g filetów z dorsza lub innej białej, morskiej ryby, np. morszczuka lub mintaja
  • sucha kajzerka pszenna
  • jajko
  • kilka pomidorów suszonych z oliwy
  • 2 ząbki czosnku
  • cebula
  • mleko do namoczenia bułki
  • łyżka majonezu
  • łyżka musztardy
  • łyżka posiekanego koperku
  • łyżka posiekanego szczypiorku
  • sól, pieprz
  • bułka tarta
  • olej roślinny do smażenia

Przygotowanie

Filety z ryby mielimy w maszynce lub rozdrabniamy blenderem. Bułkę namaczamy w mleku. Cebulę obieramy, siekamy i podsmażamy na złoty kolor. Do rozdrobnionego mięsa ryby dodajemy namoczoną i dobrze odciśniętą bułkę, jajko, musztardę, majonez i przeciśnięty przez praskę czosnek. Doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy koperek i szczypiorek oraz pokrojone w kostkę pomidory suszone. Masę dokładnie mieszamy, powinna odklejać się od ręki. Potem wilgotna dłonią formujemy zgrabne kotleciki i panierujemy je w bułce tartej. Kotlety rybne smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron - mają być złociste. Kotlety rybne gotowe. Smacznego.