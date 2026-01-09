Kotlety rybne to doskonała alternatywa dla zwykłych, mięsnych mielonych. Lekkie i puszyste, świetnie nadają się jako danie obiadowe dla dzieci. Ich ogromną zaletą jest także to, że nie ma w nich ości. Dobrze doprawione kotlety rybne zadowolą nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Dodatek pomidorów suszonych sprawi, że będą jeszcze lepsze.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Ryby powinny gościć w naszym menu co najmniej dwa razy w tygodniu - tak twierdzą specjaliści od zdrowego żywienia. Ryby dostarczają białka, zdrowych kwasów omega-3, witamin D i B12 oraz minerałów, takich jak jod czy selen. Do kotletów rybnych świetnie pasują ziemniaki i surówka z kiszonej kapusty.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kotlety rybne z jajkiem

Składniki

500 g filetów z dorsza lub innej białej, morskiej ryby, np. morszczuka lub mintaja

sucha kajzerka pszenna

jajko

kilka pomidorów suszonych z oliwy

2 ząbki czosnku

cebula

mleko do namoczenia bułki

łyżka majonezu

łyżka musztardy

łyżka posiekanego koperku

łyżka posiekanego szczypiorku

sól, pieprz

bułka tarta

olej roślinny do smażenia

Przygotowanie

Filety z ryby mielimy w maszynce lub rozdrabniamy blenderem. Bułkę namaczamy w mleku. Cebulę obieramy, siekamy i podsmażamy na złoty kolor. Do rozdrobnionego mięsa ryby dodajemy namoczoną i dobrze odciśniętą bułkę, jajko, musztardę, majonez i przeciśnięty przez praskę czosnek. Doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy koperek i szczypiorek oraz pokrojone w kostkę pomidory suszone. Masę dokładnie mieszamy, powinna odklejać się od ręki. Potem wilgotna dłonią formujemy zgrabne kotleciki i panierujemy je w bułce tartej. Kotlety rybne smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron - mają być złociste. Kotlety rybne gotowe. Smacznego.