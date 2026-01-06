Co zrobić, żeby kurczak był soczysty i kruchy? A skórka pieczonego kurczaka miała złocisty kolor i była chrupiące. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie doprawienie mięsa. Kurczak powinien też trochę w tych przyprawach poleżeć. Kurczaka upieczemy tym razem w nietypowy sposób, bo na butelce napełnionej wodą.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Upieczony kurczak to bardzo ekonomiczne danie. Wystarczy z powodzeniem na rodzinny obiad. A jeśli zostanie mięso, to wtedy będzie można wykorzystać je do kanapek lub przygotować pyszną sałatkę z kurczakiem. Jeśli udało nam się kupić kurczaka z hodowli ekologicznej, takiego, który biegał sobie po podwórku, będzie jeszcze lepszy.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kurczak pieczony na butelce

Składniki

jeden cały kurczak,

2 ząbki czosnku,

łyżeczka słodkiej papryki

łyżeczka majeranku

sól, pieprz

łyżeczka oregano

łyżeczka tymianku

3 łyżki oliwy z oliwek

Przygotowanie

Kurczaka myjemy i osuszamy. Z przypraw i oliwy robimy pastę, którą dokładnie nacieramy kurczaka. Kurczaka natartego przyprawami wkładamy do lodówki na 2, 3 godziny. Butelkę np. po piwnie napełniamy wodą. Przygotowujemy brytfannę. Kurczaka sadzamy na butelce. Butelkę stawiamy na środku brytfanny i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Podczas pieczenia co jakieś 15 minut podlewamy mięso sosem, który tworzy się na dnie brytfanny. Pieczemy przez 1,5 godziny. Na około 10 minut przed końcem pieczenia można włączyć funkcję termoobiegu, by skórka się ładnie zarumieniła. Podajemy z kremowym puree i np. mizerią ze śmietaną. Kurczak pieczony na butelce gotowy, smacznego.