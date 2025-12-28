Karkówka, zwana też schabem karkowym lub karczkiem, to delikatnie poprzerastane tłuszczem mięso. Bardzo popularna jest karkówka wieprzowa. Dobrze przygotowana jest krucha i soczysta.

Dodatki do tej karkówki pasują wszystkie, czyli jemy pieczyste np. z ziemniakami lub kluskami kładzionymi. Świetnie będzie się komponować z kaszą. Do tego np. ogórki kiszone i pyszny, niedzielny obiad gotowy.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - mięciutka karkówka w sosie

Składniki

  • 1 kg karkówki - 8 kotletów
  • 0,5 kg cebuli
  • 4 ząbki czosnku
  • smalec lub olej do smażenia
  • łyżka suszonego majeranku
  • sól, pieprz
  • łyżka sosu sojowego
  • łyżka musztardy
  • dwie łyżki mąki

Przygotowanie

Kotlety z karkówki delikatnie rozbijamy. Robimy mieszankę z sosu sojowego i musztardy. Nacieramy nią karkówkę i odstawiamy kotlety na godzinę do lodówki. Kroimy cebulę w piórka, siekamy czosnek. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz. Obsmażamy szybko z każdej strony kotlety z karkówki - niech się delikatnie zazłocą. Przekładamy kotlety do rondla z pokrywką. Potem na patelni dusimy cebulę z czosnkiem - niech się zeszkli i delikatnie zezłoci. Cebulę przekładamy do rondla z mięsem, dodajemy czosnek i pieprz. Zalewamy wodą, tak by przykryła mięso i było jej ok. 2 cm ponad mięso. Stawiamy rondel na małym ogniu. Dusimy pod przykryciem przez ok. 2 godziny, uzupełniając płyn. Po tym czasie rozrabiamy mąkę z dwiema łyżkami zimnej wody, dodajemy dwie łyżki sosu z duszenia mięsa i zagęszczamy sos w garnku. Mięciutka karkówka w sosie gotowa. Smacznego!