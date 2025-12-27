Sałatka jarzynowa z majonezem powinna być przechowywana w lodówce w szczelnie zamkniętym pojemniku. Najsmaczniejsza jest 24 godziny po przygotowaniu, kiedy składniki "przegryzą się". Sałatka jarzynowa z majonezem może stać w lodówce przez góra 3 dni. Po tym czasie lepiej już jej nie jeść. Trzeba też pamiętać, żeby nie wyjmować z lodówki całej miski sałatki, a jedynie tyle, ile będziemy podawać. Jeśli będzie cały czas stałą w lodówce, wtedy wolniej się zepsuje. Jeśli sałatka jarzynowa brzydko pachnie lub ma kwaśny smak, nie należy jej spożywać. Oznacza to, że zaczęła się psuć, a jej spożycie grozi dolegliwościami żołądkowymi lub nawet zatruciem. Taką sałatkę należy bezwzględnie wyrzucić.

Dlaczego nie można długo przechowywać sałatki jarzynowej?

Sałatka jarzynowa nie nadaje się do długiego przechowywania. Dodajemy tam jajka, surową cebulę i pora oraz oczywiście majonez. Składniki te sprawiają, że sałatka może dość szybko skwaśnieć. Dlatego lepiej nie robić sałatki jarzynowej w ilościach hurtowych, na zapas.

Reklama

Reklama

Czy można zamrozić sałatkę jarzynową?

Tak, można mrozić sałatkę jarzynową. Ale są pewne warunki, których nie można pominąć. Otóż nie mrozimy sałatki jarzynowej z majonezem. Nie zaleca się również mrożenia surowej cebuli, jajek gotowanych oraz ogórków kiszonych. Tracą na smaku i konsystencji. Rada na przyszłość. Najlepiej zamrozić pokrojone w kostkę i ugotowane warzywa - ziemniaki, marchew, pietruszkę, seler, groszek. A po rozmrożeniu ich, ugotować świeże jajka, pokroić ogórki kiszone i dodać do sałatki, a całość doprawić majonezem oraz pieprzem i solą.