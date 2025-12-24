Wigilia to moment, w którym smak tradycji ma szczególne znaczenie. Ta wigilijna ryba to sprawdzony przepis, który łączy klasyczne składniki z prostym wykonaniem i pewnym efektem na świątecznym stole. Idealna zarówno dla miłośników tradycji, jak i tych, którzy chcą przygotować rybę bez kulinarnych niespodzianek.