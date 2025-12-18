Sztuka mięsa to tradycyjne danie kuchni polskiej, trochę już zapomniane. Najpierw gotujemy bulion, a potem wyławiamy wołowinę i podajemy ją z pysznym sosem chrzanowym. Chętnie jadano takie danie w PRL i w dwudziestoleciu międzywojennym. Teraz sztuka mięsa jest trochę zapomniana, ale warto ten przepis odkurzyć. Jest pysznie i ekonomicznie.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
To obiad idealny dla zabieganych. Rosół na wołowinie się gotuje, a potem mamy dwa dania na raz - zupę i drugie. Rosół podajmy z makaronem, a ugotowaną wołowinę kroimy w cienkie plastry i polewamy sosem chrzanowym i zapiekamy. Do tego ziemniaki i np. marchewka z groszkiem. Pysznie i tanio.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - sztuka mięsa w sosie chrzanowym
Składniki
- 1 kg pręgi wołowej
- 3 marchewki
- pietruszka
- pół małego selera
- nieduży por
- po 4 ziarenka ziela angielskiego i pieprzu
- 2 liście laurowe
- sól, pieprz
- Na sos:
- 100 g chrzanu
- 250 ml wywaru z mięsa lub np. warzyw
- 2 żółtka
- łyżka mąki
- łyżka masła
- 1 łyżeczka soku z cytryny
- 150 ml śmietany
- sól
- cukier
Przygotowanie
Warzywa obieramy i wrzucamy do garnka z zimną wodą razem z mięsem, zielem angielskim, pieprzem i liśćmi laurowymi. Mięso gotujemy ok. godziny. Wyjmujemy ugotowane mięso i kroimy w dość cienkie plastry. W rondelku roztapiamy masło, dodajemy mąkę i mieszamy trzepaczką. Dolewamy rosołu, zestawiamy z ognia i cały czas mieszamy. Dodajemy chrzan, śmietanę i żółtko, doprawiamy solą i pieprzem. Wstawiamy rondelek na gaz i cały czas mieszając, gotujemy 3-4 minuty, aż nieco zgęstnieje. Pokrojone mięso przekładamy do naczynia żaroodpornego, zalewamy sosem chrzanowym i wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Zapiekamy do zarumienienia sosu. Sztuka mięsa w sosie chrzanowym gotowa. Smacznego!
