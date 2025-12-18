Sztuka mięsa to tradycyjne danie kuchni polskiej, trochę już zapomniane. Najpierw gotujemy bulion, a potem wyławiamy wołowinę i podajemy ją z pysznym sosem chrzanowym. Chętnie jadano takie danie w PRL i w dwudziestoleciu międzywojennym. Teraz sztuka mięsa jest trochę zapomniana, ale warto ten przepis odkurzyć. Jest pysznie i ekonomicznie.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

To obiad idealny dla zabieganych. Rosół na wołowinie się gotuje, a potem mamy dwa dania na raz - zupę i drugie. Rosół podajmy z makaronem, a ugotowaną wołowinę kroimy w cienkie plastry i polewamy sosem chrzanowym i zapiekamy. Do tego ziemniaki i np. marchewka z groszkiem. Pysznie i tanio.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - sztuka mięsa w sosie chrzanowym

Składniki

1 kg pręgi wołowej

3 marchewki

pietruszka

pół małego selera

nieduży por

po 4 ziarenka ziela angielskiego i pieprzu

2 liście laurowe

sól, pieprz

Na sos:

100 g chrzanu

250 ml wywaru z mięsa lub np. warzyw

2 żółtka

łyżka mąki

łyżka masła

1 łyżeczka soku z cytryny

150 ml śmietany

sól

cukier

Przygotowanie

Warzywa obieramy i wrzucamy do garnka z zimną wodą razem z mięsem, zielem angielskim, pieprzem i liśćmi laurowymi. Mięso gotujemy ok. godziny. Wyjmujemy ugotowane mięso i kroimy w dość cienkie plastry. W rondelku roztapiamy masło, dodajemy mąkę i mieszamy trzepaczką. Dolewamy rosołu, zestawiamy z ognia i cały czas mieszamy. Dodajemy chrzan, śmietanę i żółtko, doprawiamy solą i pieprzem. Wstawiamy rondelek na gaz i cały czas mieszając, gotujemy 3-4 minuty, aż nieco zgęstnieje. Pokrojone mięso przekładamy do naczynia żaroodpornego, zalewamy sosem chrzanowym i wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Zapiekamy do zarumienienia sosu. Sztuka mięsa w sosie chrzanowym gotowa. Smacznego!