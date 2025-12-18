Sztuka mięsa to tradycyjne danie kuchni polskiej, trochę już zapomniane. Najpierw gotujemy bulion, a potem wyławiamy wołowinę i podajemy ją z pysznym sosem chrzanowym. Chętnie jadano takie danie w PRL i w dwudziestoleciu międzywojennym. Teraz sztuka mięsa jest trochę zapomniana, ale warto ten przepis odkurzyć. Jest pysznie i ekonomicznie.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

To obiad idealny dla zabieganych. Rosół na wołowinie się gotuje, a potem mamy dwa dania na raz - zupę i drugie. Rosół podajmy z makaronem, a ugotowaną wołowinę kroimy w cienkie plastry i polewamy sosem chrzanowym i zapiekamy. Do tego ziemniaki i np. marchewka z groszkiem. Pysznie i tanio.

Reklama
Jak wybrać kapustę na świąteczny bigos? Takiej nie kupuj, bo bigos będzie do wyrzucenia
Jak wybrać kapustę na świąteczny bigos? Takiej nie kupuj, bo bigos będzie do wyrzucenia

Zobacz również

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - sztuka mięsa w sosie chrzanowym

Składniki

  • 1 kg pręgi wołowej
  • 3 marchewki
  • pietruszka
  • pół małego selera
  • nieduży por
  • po 4 ziarenka ziela angielskiego i pieprzu
  • 2 liście laurowe
  • sól, pieprz
  • Na sos:
  • 100 g chrzanu
  • 250 ml wywaru z mięsa lub np. warzyw
  • 2 żółtka
  • łyżka mąki
  • łyżka masła
  • 1 łyżeczka soku z cytryny
  • 150 ml śmietany
  • sól
  • cukier

Przygotowanie

Warzywa obieramy i wrzucamy do garnka z zimną wodą razem z mięsem, zielem angielskim, pieprzem i liśćmi laurowymi. Mięso gotujemy ok. godziny. Wyjmujemy ugotowane mięso i kroimy w dość cienkie plastry. W rondelku roztapiamy masło, dodajemy mąkę i mieszamy trzepaczką. Dolewamy rosołu, zestawiamy z ognia i cały czas mieszamy. Dodajemy chrzan, śmietanę i żółtko, doprawiamy solą i pieprzem. Wstawiamy rondelek na gaz i cały czas mieszając, gotujemy 3-4 minuty, aż nieco zgęstnieje. Pokrojone mięso przekładamy do naczynia żaroodpornego, zalewamy sosem chrzanowym i wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Zapiekamy do zarumienienia sosu. Sztuka mięsa w sosie chrzanowym gotowa. Smacznego!