Siostra Anastazja to królowa kuchni. Polacy, którzy lubią spędzać czas w kuchni, szczególnie upodobali sobie jej przepisy na ciasta. Z okazji świąt Bożego Narodzenia warto wypróbować jej przepis na klasyczny makowiec.
Makowiec siostry Anastazji. Tajemnica to lukier z mandarynek
Tajemnicą jest masa makowa. Siostra Anastazja nie korzysta z gotowej, kupowanej w sklepie, ale zrobionej według własnego przepisu. Ta, którą proponuje, jest naprawdę prosta w przygotowaniu i lekka. Drugim składnikiem, który podbija smak tego ciasta jest lukier mandarynkowy.
Owoce te od wielu już lat goszczą na naszych świątecznych stołach. Niektórzy nie wyobrażają sobie bez nich Bożego Narodzenia. Jak zrobić ten lukier? Jak upiec klasyczny makowiec z przepisu siostry Anastazji? Oto przepis.
Makowiec siostry Anastazji - składniki:750 g mąki
- 400 g maku
- 500 g masła
- 6 jajek
- 250 ml śmietany
- 180 ml płynnego miodu
- 80 g drożdży
- 50 ml mleka
- ⅔ szklanki cukru
- 100 g migdałów
- 100 g orzechów włoskich
- 100 g rodzynek
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 1 opakowanie cukru waniliowego
- olejek migdałowy
- skórka pomarańczowa
- sok z 3 mandarynek
- cukier puder
- szczypta soli
Makowiec siostry Anastazji - przygotowanie
- W ciepłym mleku rozrabiamy drożdże. Dodajemy łyżkę cukru i łyżkę mąki. Odstawiamy na 15 minut.
- Kiedy drożdże wystartują, dodajemy je do pozostałej części mąki. Dodajemy jeszcze 3 łyżki cukru i proszek do pieczenia. Przyprawiamy małą szczyptą soli. Siekamy 350 g zimnego masła i dodajemy do ciasta.
- Jajka rozdzielamy na białka i żółtka. Do ciasta dodajemy dwa żółtka oraz śmietanę i wszystko zagniatamy. Kiedy ciasto będzie gładkie i sprężyste, zawijamy je w torebkę foliową i zanurzamy w zimnej wodzie. Po 20 minutach powinno wypłynąć. Wtedy przekładamy je na blat kuchenny.
- Sparzony i dwukrotnie zmielony mak mieszamy z pozostałą częścią masła – stopioną i przestudzoną. Dodajemy ½ szklanki cukru, cukier waniliowy i miód. Mieszamy, a kiedy składniki będą dobrze połączone, dodajemy pozostałe żółtka jajek. Bakalie siekamy i łączymy z masą.
- Mak przekładamy na patelnię i podgrzewamy przez kilka minut, a następnie studzimy. Białka ubijamy z małą szczyptą soli na sztywną pianę. Delikatnie łączymy ją łopatką z makiem.
- Obie masy dzielimy na trzy części. Każdą z części ciasta rozwałkowujemy i smarujemy makiem. Zawijamy i układamy w keksówkach. Te zaś wstawiamy do piekarnika i ustawiamy temperaturę 50 stopni.
- Ciasto musi wyrosnąć przy otwartych drzwiczkach przez ok. pół godziny. Następnie rozgrzewamy piekarnik do temperatury 180 stopni i pieczemy przez ok. 45 minut. Gotowe makowce polewamy lukrem przygotowanym z soku z mandarynek i cukru pudru i posypujemy skórką pomarańczową.
