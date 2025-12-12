Siostra Anastazja to królowa kuchni. Polacy, którzy lubią spędzać czas w kuchni, szczególnie upodobali sobie jej przepisy na ciasta. Z okazji świąt Bożego Narodzenia warto wypróbować jej przepis na klasyczny makowiec.

Makowiec siostry Anastazji. Tajemnica to lukier z mandarynek

Tajemnicą jest masa makowa. Siostra Anastazja nie korzysta z gotowej, kupowanej w sklepie, ale zrobionej według własnego przepisu. Ta, którą proponuje, jest naprawdę prosta w przygotowaniu i lekka. Drugim składnikiem, który podbija smak tego ciasta jest lukier mandarynkowy.

Owoce te od wielu już lat goszczą na naszych świątecznych stołach. Niektórzy nie wyobrażają sobie bez nich Bożego Narodzenia. Jak zrobić ten lukier? Jak upiec klasyczny makowiec z przepisu siostry Anastazji? Oto przepis.

Makowiec siostry Anastazji - składniki:750 g mąki

400 g maku

500 g masła

6 jajek

250 ml śmietany

180 ml płynnego miodu

80 g drożdży

50 ml mleka

⅔ szklanki cukru

100 g migdałów

100 g orzechów włoskich

100 g rodzynek

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 opakowanie cukru waniliowego

olejek migdałowy

skórka pomarańczowa

sok z 3 mandarynek

cukier puder

szczypta soli

Makowiec siostry Anastazji - przygotowanie