Filet wieprzowy, czyli polędwiczka, to chude, delikatne mięso, bogate w białko - ok. 22-26 g na 100g - i niskokaloryczne - ok. 140 kcal na 100g). Ma niewiele tłuszczu. Jest dobrym źródłem witamin z grupy B oraz minerałów, takich jak potas, magnez czy żelazo.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Filet wieprzowy w sosie musztardowym po prostu rozpływa się w ustach. Robi się to danie szybko. Podajmy tę potrawę z tłuczonymi ziemniakami z masłem. Do tego ulubiona surówka, np. z kapusty, i pyszny obiad gotowy.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - filet wieprzowy w sosie musztardowym

Składniki

600 g filetu wieprzowego (polędwiczki)

`120 g boczku wędzonego

biała część dużego pora

2 łyżki mąki

3 łyżki ulubionej musztardy

łyżka masła klarowanego

100 mln wody lub bulionu

kilka łyżek śmietanki kremówki

olej do smażenia

sól, pieprz

Przygotowanie

Siekamy pora i podsmażamy na patelni. Niech się zeszkli. Filet wieprzowy czyścimy z błon i tłuszczu. Mięso kroimy na plasterki grubości około 1 cm. Solimy je i pieprzymy. Na drugiej patelni rozgrzewamy masło z olejem i wrzucamy plastry wieprzowiny. Smażymy polędwiczkę z obu stron na rumiano. Do polędwiczek dodajemy podsmażonego pora. Dodajemy też musztardę. Dodajemy bulion i zagotowujemy - dusimy pod przykryciem 10 minut. Teraz dodajemy śmietankę roztrzepaną z mąką i znowu zagotowujemy. Sos doprawiamy do smaku - filet wieprzowy w sosie musztardowym gotowy. Smacznego!