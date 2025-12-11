Kuchnia włoska została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO - zdecydowała w środę ta organizacja. We Włoszech zapanowała wielka radość. Międzyrządowy komitet UNESCO stwierdził, że włoska kuchnia jest "kulturowym i społecznym połączeniem tradycji kulinarnych, sposobem troski o siebie samych i o innych, wyrazem miłości i odkrywaniem własnych korzeni".

Pyszny obiad na środę. Mamy przepis, Ty gotujesz. Makaron po papiesku prosto z Włoch
Pyszny obiad na środę. Mamy przepis, Ty gotujesz. Makaron po papiesku prosto z Włoch

Zobacz również

Spaghetti, plaża i Amalfi

Z tym przepisem łączy się podobno bardzo romantyczna historia, mówi się, że to danie zakochanych. Na pewno spaghetti alla Nerano powstało w uroczym miasteczku Nerano na wybrzeżu Amalfi (Kampania). W 1901 r. Maria Grazia założyła tam niewielką trattorię, w której stołowali się rybacy. Miejsce to szybko stało się popularne, słynęło z dobrej kuchni. Restauracja przechodziła z pokolenia na pokolenie. I tak mamy lata pięćdziesiąte XX wieku. W 1952 r., gdy w lokalu i kuchni rządziła córka Marii Grazii, Donna Rosa, przyszedł tam z przyjaciółmi książę Caravita, znany jako Pupetto di Sirignano razem z grupą przyjaciół. Było późno, w kuchni już dość pusto, ale Donna Rosa wymyśliła danie, które stało się kultowe. Wykorzystała to, co miała pod ręką - oliwę, regionalny ser, spaghetti oraz cukinie.

Reklama
Jak wybrać kapustę na świąteczny bigos? Takiej nie kupuj, bo bigos będzie do wyrzucenia
Jak wybrać kapustę na świąteczny bigos? Takiej nie kupuj, bo bigos będzie do wyrzucenia

Zobacz również
Reklama

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Spaghetti alla Nerano to danie proste w przygotowaniu, pyszne i niedrogie. Obiad będzie gotowy w kwadrans. Spaghetti alla Nerano na pewno wejdzie do stałego repertuaru kulinarnego.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - spaghetti alla Nerano

Składniki

  • 320 g spaghetti
  • 700 g cukinii
  • oliwa
  • 2 ząbki czosnku
  • 200 g twardego sera - idealnie, jeśli znajdziemy provolone
  • kilka gałązek bazylii - zrywamy z nich listki
  • sól, pieprz

Przygotowanie

Cukinię myjemy i kroimy na cienkie plasterki. Na głębokiej patelni rozgrzewamy oliwę i smażymy cukinię na średnim ogniu, aż plasterki będą złociste. Patelnię odstawiamy, nie myjemy jej jeszcze. Usmażone plastry cukinii odsączamy z oliwy na ręczniku papierowym i przekładamy na talerz. Ścieramy ser. Makaron gotujemy al dente według przepisu na opakowaniu. Rozgrzewamy patelnię, na której smażyła się cukinie, dodajemy tam rozgniecione ząbki czosnku. Wlewamy trochę wody, w której gotował się makaron - 1/3 szklanki, wrzucamy usmażoną cukinię oraz starty ser. Energicznie mieszamy, aż powstanie kremowy sos. Teraz na patelni ląduje odcedzony makaron - zostawiamy wodę, może się przydać, jeśli sos jest zbyt gęsty. Mieszamy makaron z sosem. Podajemy spaghetti alla Nerano gorące, posypane serem i świeżo zmielonym pieprzem, ozdobione listkami bazylii, smaczego!