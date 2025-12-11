Kuchnia włoska została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO - zdecydowała w środę ta organizacja. We Włoszech zapanowała wielka radość. Międzyrządowy komitet UNESCO stwierdził, że włoska kuchnia jest "kulturowym i społecznym połączeniem tradycji kulinarnych, sposobem troski o siebie samych i o innych, wyrazem miłości i odkrywaniem własnych korzeni".

Spaghetti, plaża i Amalfi

Z tym przepisem łączy się podobno bardzo romantyczna historia, mówi się, że to danie zakochanych. Na pewno spaghetti alla Nerano powstało w uroczym miasteczku Nerano na wybrzeżu Amalfi (Kampania). W 1901 r. Maria Grazia założyła tam niewielką trattorię, w której stołowali się rybacy. Miejsce to szybko stało się popularne, słynęło z dobrej kuchni. Restauracja przechodziła z pokolenia na pokolenie. I tak mamy lata pięćdziesiąte XX wieku. W 1952 r., gdy w lokalu i kuchni rządziła córka Marii Grazii, Donna Rosa, przyszedł tam z przyjaciółmi książę Caravita, znany jako Pupetto di Sirignano razem z grupą przyjaciół. Było późno, w kuchni już dość pusto, ale Donna Rosa wymyśliła danie, które stało się kultowe. Wykorzystała to, co miała pod ręką - oliwę, regionalny ser, spaghetti oraz cukinie.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Spaghetti alla Nerano to danie proste w przygotowaniu, pyszne i niedrogie. Obiad będzie gotowy w kwadrans. Spaghetti alla Nerano na pewno wejdzie do stałego repertuaru kulinarnego.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - spaghetti alla Nerano

Składniki

320 g spaghetti

700 g cukinii

oliwa

2 ząbki czosnku

200 g twardego sera - idealnie, jeśli znajdziemy provolone

kilka gałązek bazylii - zrywamy z nich listki

sól, pieprz

Przygotowanie

Cukinię myjemy i kroimy na cienkie plasterki. Na głębokiej patelni rozgrzewamy oliwę i smażymy cukinię na średnim ogniu, aż plasterki będą złociste. Patelnię odstawiamy, nie myjemy jej jeszcze. Usmażone plastry cukinii odsączamy z oliwy na ręczniku papierowym i przekładamy na talerz. Ścieramy ser. Makaron gotujemy al dente według przepisu na opakowaniu. Rozgrzewamy patelnię, na której smażyła się cukinie, dodajemy tam rozgniecione ząbki czosnku. Wlewamy trochę wody, w której gotował się makaron - 1/3 szklanki, wrzucamy usmażoną cukinię oraz starty ser. Energicznie mieszamy, aż powstanie kremowy sos. Teraz na patelni ląduje odcedzony makaron - zostawiamy wodę, może się przydać, jeśli sos jest zbyt gęsty. Mieszamy makaron z sosem. Podajemy spaghetti alla Nerano gorące, posypane serem i świeżo zmielonym pieprzem, ozdobione listkami bazylii, smaczego!