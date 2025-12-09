Aquacotta, czyli zagotowana woda. Skąd taka nazwa? Gospodynie w Toskanii wrzucały do wrzątku warzywa, które miały pod ręką, dodawały potem czerstwy chleb, trochę sera i zioła. Jeśli były jajka, to dodawano je do zupy. Tak powstało danie treściwe i pożywne, które rozgrzewa i syci. W każdym domu przygotowuje się ją inaczej. Podobną zupę jada się też np. w Umbrii.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Aquacotta to danie, które przygotujemy szybko i będzie bardzo niedrogie. Ta gęsta zupa jest pełna błonnika dzięki dużej ilości warzyw. Wszystkie składniki z łatwością kupimy w pobliskim sklepie. Wiele z nich na pewno mamy w domu.

Składniki (na cztery porcje)

300 g szpinaku lub jarmużu lub ćwiartka małej kapusty włoskiej

kilka gałązek selera naciowego

puszka pomidorów krojonych w kostkę

2 cebule

3 ząbki czosnku

trochę startego sera - ok.100 g

2 łyżki zielonej pietruszki

oliwa z oliwek

4 kromki chleba

4 jajka

sól, pieprz do smaku

bazylia suszona - łyżeczka - może być też świeża, kilka porwanych palcami listków

500 ml wody (może być bulion warzywny, np. z kostki)

Przygotowanie

Obieramy cebulę i czosnek, do płaskiego garnka wlewamy oliwę i podsmażamy cebulę z czosnkiem. Dodajemy posiekane gałązki selera. Teraz do garnka wlewamy wodę i zagotowujemy całość. Dodajemy posiekany szpinak (lub kapustę). Gotujemy ok. 5 minut. Solimy i pieprzymy zupę do smaku. Teraz wlewamy do garnka pomidory, gotujemy wszystko przez ok. 20 minut. Dodajemy następnie czerstwy chleb, pokrojony w kostkę i jeszcze 5 minut gotujemy. Ma powstać gęsta i aromatyczna zupa. Teraz do garnka wbijamy 4 jajka - niech zetnie się białko, a żółtko zagrzeje. Nakładamy delikatnie porcje zupy z jajkiem na talerze - jedno jajko na porcje. Posypujemy zupę tarty serem i zieleniną. Można polać stróżką oliwy. Włoska jarzynowa zupa gotowa. Smacznego!