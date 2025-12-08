Wigilijne śledzie można przyrządzić na wiele sposobów. Pasują do nich różne dodatki. Śledzie najlepiej smakują na drugi, a nawet trzeci dzień po ich przygotowaniu, gdy smaki się przegryzą. Najlepiej zrobić je więc kilka dni przed Wigilią i przechowywać w szczelnych słoikach w lodówce. Te śledzie według przepisu Jakuba Kuronia szybko przygotujemy rano w Wigilię.

Kupujmy matiasy

Za najlepsze śledzie uchodzą matiasy. Oczywiście inne, dobrej jakości śledzie też będą świetne. Matjas (lub matias) to młody, dziewiczy śledź poławiany wczesną wiosną, przed pierwszym tarłem. Ma delikatne mięso, dużą zawartością tłuszczu i naturalnie różowy kolor. Przygotowywane są w specjalny sposób w delikatnej solance, co nadaje im wyjątkowy smak.

Śledzie w musztardzie od Jakuba Kuronia - przepis

Śledzie w sosie musztardowo-miodowym według przepisu Jakuba Kuronia to połączenie smaków, które zachwyca. Musztarda, miód i delikatne śledzie – połączenie, którego koniecznie trzeba spróbować.

Składniki

1 kg filetów śledziowych w oleju

1 duża cebula

2 żółtka

3 łyżeczki musztardy sarepskiej

3 łyżeczki musztardy francuskiej

1 łyżka miodu

100 ml oleju roślinnego np. rzepakowego

50 ml oleju lnianego

sok z połowy cytryny

500 ml mleka

sól, pieprz

Przygotowanie

Śledzie moczymy w mleku przez 6 godzin. W misce wymieszamy żółtka z musztardą, miodem i sokiem z cytryny. Powoli dodajemy olej i ciągle mieszamy rózgą. Gdy konsystencja będzie gładka, dodajemy do sosu posiekaną w drobną kostkę cebulę. Następnie doprawiamy całość solą oraz pieprzem. Śledzie wyjmujemy z mleka, osuszamy i kroimy w 3 centymetrowe kawałki. Następnie wkładamy śledzie do sosu musztardowego i marynuj przez co najmniej godzinę. Gotowe!