Podręczniki kucharskie polecają namoczyć suszone grzyby w zimnej wodzie i pozostawić na co najmniej 12 godzin w kąpieli wodnej. Czy tak jest naprawdę? Doświadczone panie domu twierdzą, że wiele zależy od rodzaju grzybów. Jedno jest pewne. Wcześniejsze namoczenie pozwala wydobyć więcej smaku z grzybów podczas krótkiego gotowania. Czasem jednak pojawia się wątpliwość. Może lepiej krócej grzyby moczyć, a dłużej gotować?

Śledzie w musztardzie Jakuba Kuronia to prawdziwy hit. Idealne na świąteczny stół
Śledzie w musztardzie Jakuba Kuronia to prawdziwy hit. Idealne na świąteczny stół

Zobacz również

Dłuższe gotowanie czy dłuższe moczenie suszonych grzybów?

Długie gotowanie suszonych grzyby sprawia, że staną się one mniej aromatyczne. Cenny zapach ulatnia się podczas intensywnej i długiej obróbki cieplnej. Trzeba o tym pamiętać. Jak długo więc należy moczyć grzyby? Czy robić to w wodzie?

Reklama
Święta coraz bliżej. Robimy i mrozimy uszka na Wigilię. Jak mrozić uszka? Surowe?
Święta coraz bliżej. Robimy i mrozimy uszka na Wigilię. Jak mrozić uszka? Surowe?

Zobacz również

Przygotowanie suszonych grzybów - moczenie

Zanim zaczniemy moczyć grzyby, musimy je umyć. To ważne, bo w suszonych grzybach czasami znajduje się jeszcze piasek. Grzyby myjemy letnią wodą, a potem odsączamy. Wtedy są gotowe do moczenia. Zalewamy grzyby letnią wodą. Nie może być jej zbyt dużo. Grzyby moczymy kilka godzin. Najlepiej zostawić je na noc, jeśli mamy grzyby suszone w całości i bardzo twarde oraz duże. Tzw. krajance wystarczy kilka godzin. Na czas moczenia ma wpływ gatunek grzybów. Szybko miękną podgrzybki i prawdziwki. Gdy grzyby zmiękną, odciskamy je z wody. Zbyt długie moczenie pozbawi jednak grzyby aromatu. Grzyby gotujemy w tej samej wodzie, w której się moczyły. Wywar będzie doskonały jako baza zupy grzybowej, dodatek do sosów, itp.