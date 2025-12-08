Podręczniki kucharskie polecają namoczyć suszone grzyby w zimnej wodzie i pozostawić na co najmniej 12 godzin w kąpieli wodnej. Czy tak jest naprawdę? Doświadczone panie domu twierdzą, że wiele zależy od rodzaju grzybów. Jedno jest pewne. Wcześniejsze namoczenie pozwala wydobyć więcej smaku z grzybów podczas krótkiego gotowania. Czasem jednak pojawia się wątpliwość. Może lepiej krócej grzyby moczyć, a dłużej gotować?

Dłuższe gotowanie czy dłuższe moczenie suszonych grzybów?

Długie gotowanie suszonych grzyby sprawia, że staną się one mniej aromatyczne. Cenny zapach ulatnia się podczas intensywnej i długiej obróbki cieplnej. Trzeba o tym pamiętać. Jak długo więc należy moczyć grzyby? Czy robić to w wodzie?

Przygotowanie suszonych grzybów - moczenie

Zanim zaczniemy moczyć grzyby, musimy je umyć. To ważne, bo w suszonych grzybach czasami znajduje się jeszcze piasek. Grzyby myjemy letnią wodą, a potem odsączamy. Wtedy są gotowe do moczenia. Zalewamy grzyby letnią wodą. Nie może być jej zbyt dużo. Grzyby moczymy kilka godzin. Najlepiej zostawić je na noc, jeśli mamy grzyby suszone w całości i bardzo twarde oraz duże. Tzw. krajance wystarczy kilka godzin. Na czas moczenia ma wpływ gatunek grzybów. Szybko miękną podgrzybki i prawdziwki. Gdy grzyby zmiękną, odciskamy je z wody. Zbyt długie moczenie pozbawi jednak grzyby aromatu. Grzyby gotujemy w tej samej wodzie, w której się moczyły. Wywar będzie doskonały jako baza zupy grzybowej, dodatek do sosów, itp.