Czy ryba po grecku to grecki przepis?

Pierwsze pytanie jest takie: czy ryba po grecku pochodzi z Grecji? Otóż nie, nasze ulubione danie rybne to polska receptura. Przepis na rybę po grecku jest bardzo podobny do oryginalnej potrawy z Grecji, czyli do psari plaki. To ryba upieczona w całości i podawana z warzywami oraz sosem pomidorowym. "Nasza" ryba po grecku to z kolei ryba smażona i umieszczona w gęstym, warzywnym sosie zaprawionym pomidorami. Wspólne składniki to ryba, warzywa i pomidory, ale danie - inne.

Najlepsza ryba do ryby po grecku

Ryba po grecku najsmaczniejsza jest, jeśli wybierzemy ryby o białym mięsie. Może to być np. dorsz, mintaj, morszczuk czy miruna. Radzimy wybrać filety lub rybę bez skóry, wtedy smaki potrawy idealnie się przenikną. Ryba może być świeża lub mrożona. Jeśli wybieramy mrożoną, pamiętajmy, by starannie ją rozmrozić i pozbyć się nadmiaru wody. Znawcy kuchni nie polecają do tej potrawy użycia ryb tłustych, takich jak np. łosoś czy halibut. Triki są dwa - do przygotowania potrawy używamy esencjonalnego, ale nie przesolonego bulionu warzywnego zamiast wody i możemy poddusić trochę koncentratu pomidorowego na oleju. Podajemy przepis na rybę po grecku Roberta Makłowicza. Jest pyszna. Kluczowe jest tu odpowiednie przygotowanie czerwonej papryki.

Przepis na rybę po grecku Roberta Makłowicza

Składniki

ok. 1 kg filetów białej ryby (np. dorsza)

2 duże czerwone papryki

1 puszka pomidorów bez skórki

4 cebule

1 korzeń selera

1 korzeń pietruszki

6–10 ząbków czosnku

sok z 1 cytryny

oliwa lub olej do smażenia i duszenia

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Rybę starannie rozmrażamy i osuszamy. Kroimy na kawałki, solimy i pieprzymy. Kawałki ryby skrapiam cytryną i odstawiamy na 10 minut. Potem rybę obtaczamy w mące i smażymy na złoty kolor. Odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Układamy na półmisku. Paprykę pieczemy w piekarniku w temperaturze ok. 200 stopni - niech się przypali. Studzimy paprykę w plastikowym woreczku. Potem zdejmujemy z niej skórkę, czyścimy i kroimy w paseczki. Cebulę siekamy. Warzywa myjemy, obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Przekładamy do rondla i dusimy na oleju małym ogniu. Dodajemy ziele angielskie i liście laurowe. Koncentrat delikatnie podsmażamy na małej patelni i dodajemy do warzyw. Mieszamy. Potem warzywa zalewamy bulionem i dusimy do miękkości. Do warzyw dodajemy pokrojoną paprykę. Sos doprawiamy solą i pieprzem. Gęstym, warzywnym sosem zalewamy rybę. Gdy potrawa wystygnie, wstawiamy na kilka godzin do lodówki, by się "przegryzła".