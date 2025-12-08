Szare kluski to tradycyjne dla kuchni wielkopolskiej kluski, przygotowywane ze startych, surowych ziemniaków. Ich nazwa pochodzi od charakterystycznej barwy, jaką nadaje im ten składnik. To kluski kładzione robi się je więc szybko - żadnego zagniatania i wałkowania.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Dawniej uważano szare kluski za danie takie sobie mało wykwintne, teraz robią karierę nawet w eleganckich restauracjach. Podawane są albo jako dodatek do dań mięsnych, albo jako samodzielne danie - okraszone wędzonym boczkiem z cebulką i posypane twarogiem. Do takich klusek podamy surówka lub jarzynka na ciepło i obiad gotowy.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - szare kluski ze skwarkami

Składniki

1 kg ziemniaków

1 szklanka mąki pszennej

1-2 łyżki skrobi ziemniaczanej

1 jajko

sól

2 cebule

200 dkg boczku

250 g twarogu

Przygotowanie

Boczek kroimy w kostkę, cebulę obieramy i też kroimy w kostkę. Na patelni wytapiamy boczek, gdy się podsmaży, dodajemy cebulę - smażymy, aż będzie złota. Odstawiamy. W misce rozgniatam widelcem twaróg. Obieramy ziemniaki i ścieramy na tarce, możemy też użyć malaksera. Potem lekko odciskamy nadmiar wody ze startych ziemniaków - zostawiamy wodę, wody. Odstawiamy ją w miseczce na 10 minut. Po tym czasie na dnie naczynia powinna zebrać się skrobia z ziemniaków. Skrobię dokładamy do masy ziemniaczanej. Dodajemy też mąkę ziemniaczaną. Do miski z ziemniakami wbijamy jajko, solimy, masę ziemniaczaną dokładnie mieszamy. Zagotowujemy wodę w dużym garnku. Łyżką stołową nabieramy porcje ciasta i wkładamy do garnka. Woda ma się gotować, nie powinna mocno wrzeć. Gdy kluski wypłyną na powierzchnię, czekamy jeszcze około pięciu minut i wyławiamy je przy pomocy szerokiego cedzaka. Szare kluski podajemy okraszone smażonym boczkiem z cebulą i posypujemy twarogiem. Smacznego!