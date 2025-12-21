Remigiusz Rączka to kucharz, który zdobył zaufanie Polaków. Chętnie korzystają z jego przepisów - są pyszne i sprawdzone. Wśród nich jest przepis na sałatkę, która będzie z pewnością ozdobą świątecznego stołu na Boże Narodzenie. Nie wymaga wiele pracy, a smak ma naprawdę fantastyczny. Warto zrobić przedświąteczną próbę.
Sałatka Remigiusza Rączki na święta - prosta, pyszna i efektowna
W święta stałą pozycją w repertuarze jest sałatka jarzynowa. Warto wzbogacić menu o inne smakołyki tego typu. Sałatka warstwowa wg przepisu Remigiusza Rączki świetnie wygląda i równie dobrze smakuje. Kusi kolorami i zachwyca zrównoważonym połączeniem smaków. Proste produkty - m.in. groszek i kukurydza z puszki, tuńczyk oraz jajka - a efekt naprawdę powala.
Przepis Remigiusza Rączki na warstwową sałatkę świąteczną z tuńczykiem
Składniki:
- 3-4 szt. papryki konserwowej
- 1 duża cebula
- 1 duża marchewka
- 3-4 duże ogórki konserwowe
- 3 jajka ugotowane na twardo
- 1 puszka kukurydzy konserwowanej
- 1 puszka groszku konserwowego
- 2 puszki tuńczyka w sosie własnym
- 6 łyżek majonezu
- 200 g sera żółtego
- 1 pęczek szczypiorku
- sól, świeżo mielony pieprz – do smaku
Przygotowanie
Najpierw szykujemy dużą miskę szklaną. W niej będziemy komponować sałatkę. Jajka gotujemy na twardo, potem ścieramy na tarce o grubych oczkach. Kroimy w kostkę cebulę, ogórki oraz paprykę. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce. Na tarce ścieramy też ser. Odsączamy kukurydzę oraz groszek. Pora na składanie sałatki. Na dno miski kładziemy kukurydzę, na nią tuńczyka z puszki odsączonego. Potem idzie warstwa cebuli, którą doprawiamy solą i pieprzem. Na to marchew, potem warstwa papryki. Kolejna warstwa to ser, następna - groszek. Groszek smarujemy majonezem. Potem robimy warstwę z jajek i smarujemy ją majonezem. Sałatkę możemy posypać posiekanym szczypiorkiem. Odstawiamy na ok. pół godziny, żeby smaki się przegryzły. Smacznego!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję