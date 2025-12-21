Remigiusz Rączka to kucharz, który zdobył zaufanie Polaków. Chętnie korzystają z jego przepisów - są pyszne i sprawdzone. Wśród nich jest przepis na sałatkę, która będzie z pewnością ozdobą świątecznego stołu na Boże Narodzenie. Nie wymaga wiele pracy, a smak ma naprawdę fantastyczny. Warto zrobić przedświąteczną próbę.

Sałatka Remigiusza Rączki na święta - prosta, pyszna i efektowna

W święta stałą pozycją w repertuarze jest sałatka jarzynowa. Warto wzbogacić menu o inne smakołyki tego typu. Sałatka warstwowa wg przepisu Remigiusza Rączki świetnie wygląda i równie dobrze smakuje. Kusi kolorami i zachwyca zrównoważonym połączeniem smaków. Proste produkty - m.in. groszek i kukurydza z puszki, tuńczyk oraz jajka - a efekt naprawdę powala.

Przepis Remigiusza Rączki na warstwową sałatkę świąteczną z tuńczykiem

Składniki:

3-4 szt. papryki konserwowej

1 duża cebula

1 duża marchewka

3-4 duże ogórki konserwowe

3 jajka ugotowane na twardo

1 puszka kukurydzy konserwowanej

1 puszka groszku konserwowego

2 puszki tuńczyka w sosie własnym

6 łyżek majonezu

200 g sera żółtego

1 pęczek szczypiorku

sól, świeżo mielony pieprz – do smaku

Przygotowanie

Najpierw szykujemy dużą miskę szklaną. W niej będziemy komponować sałatkę. Jajka gotujemy na twardo, potem ścieramy na tarce o grubych oczkach. Kroimy w kostkę cebulę, ogórki oraz paprykę. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce. Na tarce ścieramy też ser. Odsączamy kukurydzę oraz groszek. Pora na składanie sałatki. Na dno miski kładziemy kukurydzę, na nią tuńczyka z puszki odsączonego. Potem idzie warstwa cebuli, którą doprawiamy solą i pieprzem. Na to marchew, potem warstwa papryki. Kolejna warstwa to ser, następna - groszek. Groszek smarujemy majonezem. Potem robimy warstwę z jajek i smarujemy ją majonezem. Sałatkę możemy posypać posiekanym szczypiorkiem. Odstawiamy na ok. pół godziny, żeby smaki się przegryzły. Smacznego!