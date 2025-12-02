To tradycyjny, szybki przepis na domowy barszcz biały gotowany na zakwasie domowym lub na barszczu z butelki. Zrobimy go w kilka chwil i będziemy cieszyć się pysznym, aromatycznym i rozgrzewającym obiadem.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Barszcz biały to zupa tania, pyszna i pożywna. Jest zdrowy, ponieważ zawiera probiotyki z procesu fermentacji, które wspierają trawienie i odporność. Składniki kupimy z powodzeniem w każdym sklepie. Zakwas na barszcz biały możemy też zrobić sami. Podajemy przepis.
Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - barszcz biały z wkładką
Składniki:
- 1 litr bulionu
- 500 ml zakwasu
- 1 rozgniecione ziarno ziela angielskiego
- 1 liść laurowy
- sól i pieprz
- 1 łyżeczka majeranku suszonego
- 300 g kiełbasy
- 200 g boczku wędzonego
- 3 łyżki śmietanki 30%
Przygotowanie
Zagotowujemy bulion w dużym garnku. Dodajemy pokrojoną w kostkę kiełbasę i boczek, gotujemy 10 min. Zakwas mieszamy - jeśli chcemy mieć rzadszą zupę, wtedy nie wlewamy całej mąki. Zakwas wlewamy do żurku, używając sitka, aby uniknąć grudek. Do szklanki wlewamy śmietanę, kilka łyżek barszczu białego i mieszamy. Zupę zabielamy śmietaną. Barszcz biały podajemy z kiełbasą, boczkiem i gotowymi ziemniakami. Świetnie pasują do niego tłuczone ziemniaki lub świeży chleb. Smacznego!
Jak przygotować zakwas w domu?
Podstawą dobrego barszczu białego jest naturalny zakwas. Chociaż wielu z nas do gotowania używa gotowego zakwasu ze sklepu, warto zrobić go samodzielnie według tradycyjnej receptury. Domowy zakwas nie tylko będzie o wiele zdrowszym rozwiązaniem, ale przede wszystkim pozwoli zachować oryginalny, tradycyjny smak. Jak zrobić domowy zakwas na barszcz biały?
Składniki na zakwas:
- 5 łyżek mąki pszennej
- 700 ml wody
- 4 ząbki czosnku
- 3 liście laurowe
- 5 ziaren ziela angielskiego
Przygotowanie
Do dużego słoika wsypujemy mąkę, dodajemy wodę i mieszamy. Następnie dodajemy przekrojone na pół ząbki czosnku, liście laurowe i ziele angielskie. Słoik przykrywamy gazą lub lnianą ściereczkę, aby składniki miały dostęp do powietrza. Zakwas musi postać w ciepłym miejscu ok. 3-5 dni. Mieszamy zakwas codziennie i sprawdzamy, czy skwaśniał. Gotowy zakwas trzymamy w lodówce.
