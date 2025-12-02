To tradycyjny, szybki przepis na domowy barszcz biały gotowany na zakwasie domowym lub na barszczu z butelki. Zrobimy go w kilka chwil i będziemy cieszyć się pysznym, aromatycznym i rozgrzewającym obiadem.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Barszcz biały to zupa tania, pyszna i pożywna. Jest zdrowy, ponieważ zawiera probiotyki z procesu fermentacji, które wspierają trawienie i odporność. Składniki kupimy z powodzeniem w każdym sklepie. Zakwas na barszcz biały możemy też zrobić sami. Podajemy przepis.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - barszcz biały z wkładką

Składniki:

1 litr bulionu

500 ml zakwasu

1 rozgniecione ziarno ziela angielskiego

1 liść laurowy

sól i pieprz

1 łyżeczka majeranku suszonego

300 g kiełbasy

200 g boczku wędzonego

3 łyżki śmietanki 30%

Przygotowanie

Zagotowujemy bulion w dużym garnku. Dodajemy pokrojoną w kostkę kiełbasę i boczek, gotujemy 10 min. Zakwas mieszamy - jeśli chcemy mieć rzadszą zupę, wtedy nie wlewamy całej mąki. Zakwas wlewamy do żurku, używając sitka, aby uniknąć grudek. Do szklanki wlewamy śmietanę, kilka łyżek barszczu białego i mieszamy. Zupę zabielamy śmietaną. Barszcz biały podajemy z kiełbasą, boczkiem i gotowymi ziemniakami. Świetnie pasują do niego tłuczone ziemniaki lub świeży chleb. Smacznego!

Jak przygotować zakwas w domu?

Podstawą dobrego barszczu białego jest naturalny zakwas. Chociaż wielu z nas do gotowania używa gotowego zakwasu ze sklepu, warto zrobić go samodzielnie według tradycyjnej receptury. Domowy zakwas nie tylko będzie o wiele zdrowszym rozwiązaniem, ale przede wszystkim pozwoli zachować oryginalny, tradycyjny smak. Jak zrobić domowy zakwas na barszcz biały?

Składniki na zakwas:

5 łyżek mąki pszennej

700 ml wody

4 ząbki czosnku

3 liście laurowe

5 ziaren ziela angielskiego

Przygotowanie

Do dużego słoika wsypujemy mąkę, dodajemy wodę i mieszamy. Następnie dodajemy przekrojone na pół ząbki czosnku, liście laurowe i ziele angielskie. Słoik przykrywamy gazą lub lnianą ściereczkę, aby składniki miały dostęp do powietrza. Zakwas musi postać w ciepłym miejscu ok. 3-5 dni. Mieszamy zakwas codziennie i sprawdzamy, czy skwaśniał. Gotowy zakwas trzymamy w lodówce.