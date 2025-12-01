Jesień chyli się ku końcowi. Niedługo zacznie się zima. To idealny czas, by jeść zupy. Sycą, rozgrzewają i odżywiają. Nie ma nic lepszego niż talerz gorącej zupy na obiad. Na poniedziałkowy obiad proponujemy grochówkę jak z wojskowego kotła. Groch niełuskany wymaga 10-12 godzin moczenia przed gotowaniem. Przygotujemy grochówkę z grochu łuskanego w połówkach, będzie szybciej i równie smacznie.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Groch to prawdziwa skarbnica substancji odżywczych. Groch jest cennym źródłem białka, błonnika, witamin (A, C, E, K, grupy B) oraz minerałów (żelazo, magnez, fosfor, potas, cynk). Mogą jeść groch osoby z cukrzycą, bo ma niski indeks glikemiczny. Grochówka to zupa sycąca i pyszna. Można ją łatwo przygotować. To zupa pyszna i tania. Podajemy przepis, jak przygotować legendarną wojskową grochówkę. Pachnie wędzonką i dobrą kiełbasą. Zregeneruje i nasyci. Zupa grochowa najlepiej smakuje z pajdą świeżego, ciemnego chleba. Będzie prawie jak na poligonie.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - grochówka jak z wojskowego kotła

Składniki

1 kg kiełbasy śląskiej lub zwyczajnej

500 g łuskanego grochu w połówkach

350 g wędzonego boczku

500 g ziemniaków

2 marchewki

2 łyżki oleju lub smalcu

1 pietruszka

2,5 litra wody

2 cebule

3 ząbki czosnku

1 łyżka majeranku

2 liście laurowe

sól i pieprz

Przygotowanie

Grochówkę gotujemy w dużym garnku. Groch starannie płuczemy i moczymy przez ok. 20 minut. W tym czasie obieramy warzywa - marchewkę i pietruszkę - i ścieramy je na tarce na grubych oczkach. Obieramy i siekamy cebulę. Smażymy ją na złoty kolor na dużej patelni. Potem dodajemy na patelnię pokrojony boczek i przesmażamy na złoty kolor. Do garnka wlewamy wodę, dodajemy ziele angielskie, liście laurowe i ziarnisty pieprz. Wrzucamy groch i gotujemy przez ok. 20 minut. Potem wrzucamy pokrojone w kostkę ziemniaki i gotujemy, aż będą miękkie. Teraz do garnka dodajemy zawartość patelni, starte na tarce warzywa oraz pokrojoną w półplasterki kiełbasę. Doprawiamy solą, pieprzem i majerankiem. Dodajemy posiekany czosnek. Zupę gotujemy jeszcze przez ok. kwadrans. Grochówka jak z wojskowego kotła gotowa. Smacznego!