Pan d’arancio (w oryginale - chlebek pomarańczowy) to typowe ciasto z Sycylii. Rosną na tej włoskiej wyspie wspaniałe pomarańcze. Robi się z nich wiele pysznych rzeczy. Rewelacyjny jest po prostu sok z pomarańczy, takich świeżych, prosto z pomarańczowego sadu. Ciasto pomarańczowe z Sycylii ma niezwykły aromat - pachnie intensywnie pomarańczami.

Sycylia - kraina pomarańczy

Do ciasta dodamy całą, zmiksowaną pomarańczę. Jeśli nigdy jeszcze nie próbowaliście, to właśnie nadszedł ten czas. Najlepszym momentem na jedzenie pomarańczy jest szczyt sezonu, który właśnie nadszedł - to późna jesień i zima. Pomarańcze są teraz najsmaczniejsze i najbogatsze w wartości odżywcze. Na Sycylii pomarańcze udają się nadzwyczajnie - sprzyja im klimat i żyzna, powulkaniczna ziemia. Sycylijczycy na pomarańczach znają się więc świetnie. W cieniu majestatycznej Etny rosną przepyszne, czerwone pomarańcze - odmiany Tarocco, Moro i Sanguinello.

Przepis - sycylijskie ciasto pomarańczowe

Składniki

1 duża pomarańcza bio - ok. 250 g

200 g cukru

3 jajka

250 g mąki typu 00

10 g proszku do pieczenia

100 g oleju roślinnego - np. rzepakowy lub słonecznikowy

Na lukier pomarańczowy - 4 łyżeczki soku pomarańczowego i 3 łyżki cukru pudru

Przygotowanie

Wyparzamy pomarańczę. Obieramy ją i kroimy na kawałki. Ze skórki usuwamy albedo - czyli białą, gorzką część. Pomarańczę ze skórką miksujemy na gładką masę. Ubijamy dobrze jajka z cukrem - niech powstanie jasny krem. Do jajek dodajemy stopniowo olej, mąkę i zmiksowaną pomarańczę oraz proszek do pieczenia. Ma powstać gładkie ciasto. Formę - keksówkę o wymiarach 25×11 cm - smarujemy masłem i wysypujemy mąką. Piekranik rozgrzewamy do 175 stopni i pieczemy ciasto 45 minut - pod koniec robimy próbę patyczka - ma być suchy. Ciasto chłodzimy. Robimy lukier - ucieramy sok z pomarańczy z cukrem pudrem. Lukrujemy ciasto. Możemy sycylijskie ciasto pomarańczowe udekorować np. kandyzowaną skórką pomarańczową. Smacznego!