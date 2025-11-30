Kuchnia meksykańska słynie z intensywnych smaków i aromatów. Potrawy z Meksyku są kolorowe i pyszne. Na niedzielny obiad proponujemy zupę meksykańską. Znajdziemy w niej to, co dla uwielbianej na świecie kuchni meksykańskiej jest charakterystyczne - fasolę, paprykę, kukurydzę i chili.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Zupę meksykańską przyrządzimy z mięsa z piersi z indyka. Jest zdrowe, pełne białka i chude. Gulasz wzbogacimy białkiem roślinnym, które pochodzi z fasoli. Ostrości dodadzą mu przyprawy. Naprawdę warto spróbować. Taka zupa świetnie smakuje, gdy ją odgrzejemy - smaki się przegryzą. Dlatego warto od razu ugotować większą porcję.

Reklama

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - zupa meksykańska

Składniki

500 g mięsa z piersi indyka

duża cebula

3 ząbki czosnku

czerwona papryka

2 marchewki

pietruszka

biała część niewielkiego pora

puszka kukurydzy

puszka czerwonej fasoli

250 ml passaty pomidorowej

po łyżeczce słodkiej i ostrej papryki

sól, pieprz

1,5 litra wody

liść laurowy, klika kulek ziela angielskiego

4 goździki

pół łyżeczki cynamonu i pół łyżeczki oregano

6 łyżek oleju do smażenia

dwa średnie ziemniaki

Przygotowanie

Marchewkę i pietruszkę obieramy, ścieramy na tarce o grubych oczkach. Siekamy pora i cebulę oraz czosnek. Paprykę czyścimy z gniazd nasiennych i kroimy w paseczki. Na patelni rozgrzewamy olej. Najpierw podsmażamy cebulę na 2 łyżkach oleju, potem na patelnię dodajemy mięso i przyprawy. Podsmażamy przez ok. 10 minut. Mięso z cebulą przekładamy do garnka. Na patelnie wrzucamy resztę warzyw - marchewkę, pietruszkę, posiekanego pora i paprykę. Warzywa dusimy przez ok. 5 minut. Potem przekładamy do garnka z mięsem. Zalewamy całość wodą, dodajemy passatę pomidorową, liść laurowy i ziele angielskie. Dodajemy też pokrojone obrane, pokrojone w kostkę ziemniaki. Gotujemy na średnim ogniu przez ok. kwadrans - ziemniaki powinny być miękkie. Dodajemy odcedzoną kukurydzę i fasolę. Doprawiamy solą, można dodać jeszcze trochę ostrej papryki. Zagotowujemy zupę. I gotowe. Możemy podawać zupę meksykańską. Smacznego!