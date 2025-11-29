Przygotowanie golonki pieczonej nie jest trudne, ale wymaga czasu. Będziemy jednak mieć dwa w jednym, bo na wywarze, w którym ugotowała się golonka, możemy przygotować pyszna zupę - np. ogórkową lub krupnik.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Golonkę wieprzową warto zjeść raz na jakiś czas. Jest świetnym źródłem białka i kolagenu. Ma sporą zawartością żelaza, fosforu, witaminy B1 i wapnia. Zawiera też dawkę sodu, witaminy B2 i cynku. Golonka może być przednia lub tylna - do przygotowania tego dania najlepiej użyć golonki tylne, bo są większe. Ceny golonki wahają się - w zależności od sklepu - od 15 do 35 zł. Pieczoną golonkę podajmy z tłuczonymi ziemniakami i kapustą kiszoną.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - złocista golonka z chrupiącą skórką

Składniki

2 golonki tylne - ok. 2,5 kg

3 marchewki

1 pietruszka

pół małego selera

pół pora - biała część

1 cebula

4 ząbki czosnku

1,5 litra wody

przyprawy: 2 liście laurowe, 4 ziarna ziela angielskiego, po łyżeczce soli i ziaren pieprzu

łyżka miodu

łyżka musztardy

1 szklanka ciemnego piwa

1 szklanka wywaru z gotowania golonek

4 ząbki czosnku

po łyżeczce słodkiej papryki, tymianku i majeranku

Przygotowanie

Golonki dokładnie czyścimy - najlepiej opalić skórę, by pozbyć się włosków. Można też spróbować je ogolić, jeśli nie mamy palnika. Warzywa obieramy i myjemy. Do dużego garnka wkładamy golonki i warzywa, zalewamy wodą, dodajemy sól, ziele angielskie, liście laurowe, pieprz ziarnisty i gotujemy golonki na średnim ogniu przez ok. 2 godziny. Potem golonki wyjmujemy i studzimy. Wywar zużyjemy do zupy. Do pieczenia golonki będzie potrzebna szklanka bulionu. Teraz robimy marynatę. Do miseczki dodajemy miód, przeciśnięty przez praskę czosnek, musztardę, paprykę, tymianek i majeranek. Robimy z tego pastę. Tą pastą nacieramy golonki i odstawiamy na ok. godzinę. Bierzemy naczynie żaroodporne. Wlewamy tam bulion i piwo, wkładamy zamarynowane golonki. Naczynie z golonkami wkładamy do piekarnika i pieczemy pod przykryciem przez ok. 2 godziny w temperaturze 180 stopni. Na pół godziny przed końcem pieczenia zdejmujemy pokrywkę i zwiększamy temperaturę do 200 stopni. Golonki wtedy pięknie się przyrumienią. Smacznego!