Śledź to klasyczna polska przekąska. Można go przygotować na wiele różnych sposobów. W prostocie jednak siła. Gdy będziemy planować menu na andrzejki, weźmy pod uwagę śledzia.

Śledź pyszny i zdrowy

Śledź jest wartościowym źródłem pełnowartościowego białka, niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3, witamin (zwłaszcza D, B6, B12, A, E) oraz minerałów (takich jak jod, żelazo, potas, cynk i selen). Na andrzejki przygotujmy więc śledzia. To prosty, ale przepyszny przepis. Do powtórzenia na pewno na Boże Narodzenie.

Śledzik na andrzejki - przepis

Składniki

500 g solonych śledzi - najlepiej matiasy

2 kwaśne jabłka

cukrowa cebula - duża

2 łyżki majonezu

sól, pieprz

łyżka musztardy

250 g tłustej śmietany

Przygotowanie

Śledzie moczymy przez ok. 2 godziny. Potem je osuszamy i kroimy na cząstki. Cebulę i jabłka obieramy i siekamy drobno. Mieszamy musztardę, majonez, śmietanę, doprawiamy solą i pieprzem. Sos mieszamy z jabłkami i cebulą. Potem do sosu wrzucamy kawałki śledzia. Mieszamy delikatnie. Odstawiamy śledzika na andrzejki do lodówki na ok. dwie godziny. Podajemy ze świeżym chlebem.