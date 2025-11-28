Dorsz - pyszne białe mięso
Dorsz to jedna z najpopularniejszych ryb, która na naszych stołach gości od lat. Smakosze cenią jej delikatne, białe mięso. Jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, witamin - B12, A, D - i minerałów - jod, selen, potas, fosfor. Ma kwasy tłuszczowe omega-3, które korzystnie wpływają na zdrowie serca.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny.
Danie z dorsza jest zdrowe, smaczne i dietetyczne. Ta ryba ma bardzo chude mięso. Dorsz nie należy też do drogich ryb. Jest również łatwo dostępny. Możemy kupić mrożone filety, pamiętajmy, by je wcześniej rozmrozić. Aby rozmrozić rybę, najlepiej jest zastosować metodę powolnego rozmrażania w lodówce, co zapewnia najlepszą jakość mięsa. Jeśli jednak chcemy rozmrozić rybę szybciej, możesz użyć zimnej wody, gazowanej wody lub mleka. Dorsza przygotujemy w sosie koperkowym. To danie podajmy np. z ziemniakami z wody lub ryżem i dużą ilością sałaty.
Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - dorsz w sosie koperkowym
Składniki
- 1000 g polędwicy lub filetów np. z dorsza
- pęczek koperku
- 400 ml słodkiej śmietanki
- olej
- 1 cebula
- ząbek czosnku
- 2 łyżki soku z cytryny
- pieprz, sól
Przygotowanie
Dorsza kroimy na szerokie paski. Na patelni rozgrzewamy 2-3 łyżki oleju. Podsmażamy na nim drobno posiekaną cebulę i czosnek. Gdy się zeszklą, dolewamy śmietankę, sok z cytryny. Doprowadzamy do wrzenia. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Do sosu wrzucamy rybę. Gotujemy pod przykryciem ok. 5-10 minut na średnim ogniu. Wrzucamy do sosu posiekany koperek i trzymamy na ogniu jeszcze przez minutę. Dorsz w sosie koperkowym gotowy. Smacznego!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję