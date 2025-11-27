Kopytka to dla wielu osób smak dzieciństwa. Można te pyszne kluseczki podawać na wiele sposobów - z masłem, mięsnym sosem, bułką tartą czy grzybami. Na czwartkowy obiad proponujemy kopytka z duszonymi pieczarkami.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Kopytka to klasyka kuchni polskiej. Tego typu kluseczki z ziemniakami popularne są w wielu krajach. Włosi mają np. gnocchi. Kopytka nazywają się tak prawdopodobnie dlatego, że przypominają kształtem końskie kopyta. Ale to tylko hipoteza. Jak zrobić pyszne kopytka? Ważne są proporcje między ziemniakami a mąką. Podajemy taki przepis, z którego kopytka udadzą się na pewno. Do kopytek z pieczarkami będzie idealnie pasowała surówka z kiszonej kapusty.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kopytka z pieczarkami

Składniki

kilogram ugotowanych ziemniaków

ok. 250 g mąki

jajko

sól, pieprz

2 łyżki masła

500 g pieczarek

Przygotowanie

Pieczarki czyścimy, kroimy na plasterki. Cebulę siekamy. Dusimy pieczarki na patelni, na maśle aż się lekko zezłocą. Pod koniec smażenia solimy i pieprzymy pieczarki. Trzymamy je w cieple. Ugotowane ziemniaki przepuszczamy przez praskę. Do ziemniaków dodajemy mąkę i jajko oraz sól. Ciasto dobrze wyrabiamy. Ziemniaki są różne, musimy więc zwrócić uwagę na ilość mąki. Ciasto powinno wyjść miękkie i elastyczne zarazem. Z ciasta formujemy wałek i kroimy kluseczki o kształcie spłaszczonych rombów. Kopytka gotujemy we wrzącej, osolonej wodzie. Gotujemy je ok. minuty od chwili, gdy wypłyną na powierzchnię. Kopytka podajemy z usmażonymi pieczarkami. Smacznego!