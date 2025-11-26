Każdy ma swój sposób na kotlety mielone. Trochę inne przyprawy, cebula do środka surowa albo podsmażana, więcej jajka, mniej jajka... Ważne jest przede wszystkim to, żeby tak zrobić kotlety mielone, by nie były suche, a panierka idealnie się przyrumieniła i chrupała jak należy. W środę przygotujemy kotlety mielone z pysznym, ciągnącym się rozkosznie roztopionym serem.

Jak zrobić idealne kotlety mielone?

Ważne jest użycie dobrej jakości mięsa. Uwaga, nie może być zbyt chude! Nie zapominajmy też o namoczonej w mleku i dobrze odciśniętej bułce. Dodatek startej, surowej cebuli nada mięsu aromatu i sprawi, że kotlety będą wilgotne. Z kolei Magda Gessler dodaje do mięsnej masy, z której smaży kotlety mielone, posiekaną cebulę podsmażoną na maśle. Kotlety będą pulchne, jeśli starannie wyrobimy mięso. Chrupiącą skórkę uzyskamy, panierując je w grubiej startej bułce. Można też do panierki dodać trochę pokruszonych płatków kukurydzianych.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Składniki na kotlety mielone z serowym nadzieniem kupimy z łatwością w pobliskim sklepie. Zrobimy je w kilka chwil. Można je zrobić z ulubionego mięsa - może to być wołowina, wieprzowina lub mięso drobiowe, np. z piersi kurczaka lub z udźca indyka. Kotlety mielone z serowym nadzieniem świetnie komponują się z ziemniakami i np. z mizerią. Będą też doskonale smakować z buraczkami. W mig będziemy mieć pyszne danie obiadowe.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kotlety mielone z serowym nadzieniem

Składniki

1 mała bułka - np. czerstwa kajzerka

mleko do namoczenia bułki

200 g żółtego sera w kawałku

1/2 kg mięsa mielonego - szynka lub łopatka wieprzowa

1 średnia cebula

1 ząbek czosnku

1 jajko

1 łyżeczka soli, pieprz, majeranek

bułka tarta do obtoczenia, można do niej dodać trochę pokruszonych płatków kukurydzianych

do smażenia - smalec, klarowane masło lub olej

Przygotowanie

Cebulę ścieramy na tarce. Czosnek przeciskamy przez praskę. Kajzerkę moczymy w mleku. Gdy zmięknie, starannie ją odsączamy. W misce łączymy mięso, bułkę, jajko, cebulę, przyprawy. Bardzo dokładnie wyrabiamy masę mięsną. Ma być gładka i napowietrzona. Jeśli jest zbyt wilgotna, możemy dodać trochę bułki tartej, ale nie sypmy od razu dużo. Bułka napęcznieje i wyciągnie wilgoć z masy mięsnej. Ser kroimy w słupki. Z mięsa formujemy kotlety - najpierw robimy kulkę, potem ją lekko spłaszczamy. Do środka każdego kotleta wciskamy kawałek żółtego sera. Z tej porcji powinno wyjść osiem średnich kotletów mielonych. Kotlety obtaczamy w tartej bułce i smażymy na gorącym tłuszczu. Smażymy na średnim ogniu po kilka minut z każdej strony. Jeśli rumienią się zbyt szybko, zmniejszamy moc palnika. Kotletów nie dociskamy do patelni, bo tracą wtedy wilgotność. Podajemy kotlety mielonez serowym nadzieniem gorące, prosto z patelni.