Dlaczego sałatka Andrzeja? Zapewne Andrzej podał ją swoim gościom właśnie na andrzejki. Sałatka była pyszna i wszyscy poprosili o przepis. Receptura była przekazywana kolejnym osobom i tak zaczęła się kariera sałatki Andrzeja. Można spotkać kilka wersji tej pysznej sałatki.
Niezawodne sałatki
Sałatki mają wiele zalet. Robi się je zazwyczaj szybko. Wyjątkiem jest np. pracochłonna sałatka jarzynowa - trzeba się naprawdę nakroić. Przy przygotowaniu sałatki Andrzeja nie musimy wiele zrobić. Robi się ją szybko i równie szybko znika, bo jest pyszna. Kolorowe sałatki są też ozdobą każdego stołu. Mają przy tym wiele wartości odżywczych.
Sałatka Andrzeja - przepis krok po kroku
Składniki
- podwójna pierś z kurczaka
- 5 jajek
- biała część średniego pora
- puszka zielonego groszku
- 4 ogórki konserwowe
- 2 czerwone papryki
- 3 łyżki majonezu
- 3 łyżki gęstego jogurtu naturalnego
- 2 łyżki musztardy francuskiej z całymi ziarenkami gorczycy
- sól, pieprz do smaku, łyżka słodkiej papryki
- łyżka sosu sojowego,
- łyżka miodu
- łyżka soku z cytryny
- 2 łyżki oliwy
Przygotowanie
Pierś z kurczaka kroimy na paski, nacieramy sosem sojowym wymieszanym z miodem, rozgniecionym czosnkiem i sokiem z cytryny. Kurczaka smażymy na patelni przez ok. 10 minut. Odkładamy do ostygnięcia. Gotujemy jajka, potem studzimy je, obieramy i kroimy na ósemki. Siekamy por, kromy w kostkę oczyszczoną paprykę i ogórki konserwowe. Robimy sos z musztardy, jogurtu i majonezu - dodajemy paprykę i doprawiamy do smaku. Teraz składamy sałatkę. W misce mieszamy por, paprykę, ogórki konserwowe oraz odcedzony groszek. Dodajemy sos i dobrze mieszamy warzywa z sosem. Teraz dodajemy jajka oraz kurczaka i delikatnie mieszamy. Odstawiamy do lodówki na godzinę. Sałatka Andrzeja gotowa. Smacznego!
