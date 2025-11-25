Dlaczego sałatka Andrzeja? Zapewne Andrzej podał ją swoim gościom właśnie na andrzejki. Sałatka była pyszna i wszyscy poprosili o przepis. Receptura była przekazywana kolejnym osobom i tak zaczęła się kariera sałatki Andrzeja. Można spotkać kilka wersji tej pysznej sałatki.

Niezawodne sałatki

Sałatki mają wiele zalet. Robi się je zazwyczaj szybko. Wyjątkiem jest np. pracochłonna sałatka jarzynowa - trzeba się naprawdę nakroić. Przy przygotowaniu sałatki Andrzeja nie musimy wiele zrobić. Robi się ją szybko i równie szybko znika, bo jest pyszna. Kolorowe sałatki są też ozdobą każdego stołu. Mają przy tym wiele wartości odżywczych.

Sałatka Andrzeja - przepis krok po kroku

Składniki

podwójna pierś z kurczaka

5 jajek

biała część średniego pora

puszka zielonego groszku

4 ogórki konserwowe

2 czerwone papryki

3 łyżki majonezu

3 łyżki gęstego jogurtu naturalnego

2 łyżki musztardy francuskiej z całymi ziarenkami gorczycy

sól, pieprz do smaku, łyżka słodkiej papryki

łyżka sosu sojowego,

łyżka miodu

łyżka soku z cytryny

2 łyżki oliwy

Przygotowanie

Pierś z kurczaka kroimy na paski, nacieramy sosem sojowym wymieszanym z miodem, rozgniecionym czosnkiem i sokiem z cytryny. Kurczaka smażymy na patelni przez ok. 10 minut. Odkładamy do ostygnięcia. Gotujemy jajka, potem studzimy je, obieramy i kroimy na ósemki. Siekamy por, kromy w kostkę oczyszczoną paprykę i ogórki konserwowe. Robimy sos z musztardy, jogurtu i majonezu - dodajemy paprykę i doprawiamy do smaku. Teraz składamy sałatkę. W misce mieszamy por, paprykę, ogórki konserwowe oraz odcedzony groszek. Dodajemy sos i dobrze mieszamy warzywa z sosem. Teraz dodajemy jajka oraz kurczaka i delikatnie mieszamy. Odstawiamy do lodówki na godzinę. Sałatka Andrzeja gotowa. Smacznego!