W PRL szynka to był produkt luksusowy. Zostawiano ją najczęściej na tzw. lepsze okazje. Wjeżdżała na stół np. podczas przyjęć imieninowych. Na andrzejki przygotujmy uwielbiane przed laty roladki z szynki w galarecie. Zjedzą je z apetytem także ci, którzy są na popularnej diecie keto. Dla jednych to będzie sentymentalna, kulinarna podróż w czasie. Inni, młodsi, odkryją nowe smaki. Roladki możemy przygotować także z szynki gotowanej lub z innej wędliny, która da się zwinąć w rulonik. Odradzamy jednak zbyt tłuste wędliny.

Przepis na roladki z szynki w galarecie - pyszna imprezowa przekąska

Składniki

15 plasterków szynki konserwowej

opakowanie serka śmietankowego

4 jajka ugotowane na twardo

2-3 łyżki chrzanu ze słoiczka

3/4 szklanki bulionu

1 łyżka żelatyny

natka pietruszki

groszek z puszki

pomidorki koktajlowe do dekoracji

Przygotowanie

Bulion podgrzewamy. Do gorącego bulionu wsypujemy żelatynę i dokładnie mieszamy. Odstawiamy do wystygnięcia - galaretka powinna delikatnie stężeć. Robimy nadzienie. Siekamy jajka ugotowane na twardo. Do miski wkładamy ser, jajka, chrzan i dokładnie mieszam. Plastry szynki smarujemy masą i zawijamy - mają powstać zgrabne roladki. Układamy roladki na półmisku - miejscem zwinięcia do dołu. Posypujemy posiekaną pietruszką, groszkiem, układamy na nich pomidorki. Zalewamy galaretką i zostawiamy do całkowitego stężenia. Smacznego! Roladki z szynki w galarecie gotowe.