Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Co tu kryć, Polacy uwielbiają schab. Najczęściej przygotowuje się po prostu schabowe. Czasem przyda się jednak odmiana. Schab dostarcza wysokiej jakości białka, witamin z grupy B, żelaza i cynku. To, czy danie ze schabu będzie kaloryczne, zależy od tego, jak schab przyrządzimy. Najbardziej kaloryczne są oczywiście kotlety schabowe. W sobotę spróbujmy więc czegoś innego.
Nie ma problemu z kupieniem ładnego kawałka schabu. Wybierajmy taki, który ma delikatne, różowe mięso i nie ma wielu żyłek tłuszczu. Do medalionów ze schabu z pieczarkami będzie idealnie pasować np. kasza gryczana. A jeśli nie lubimy kaszy, podajmy to danie z ziemniakami. Nie zapominajmy o jarzynce - buraczki będą tu idealne. Rodzina będzie się zajadać.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - medaliony ze schabu z pieczarkami
Składniki
- 1 kg schabu bez kości,
- 5 łyżek oleju
- łyżka musztardy
- sos sojowy - jedna łyżeczka
- łyżka mąki
- pół kg pieczarek
- 3 ząbki czosnku,
- 1 cebula
- sól, pieprz
- śmietana kremówka do zabielenia sosu
- jedno żółtko
- szklanka bulionu lub wody
Przygotowanie
Schab czyścimy z błonek i kroimy na plastry o grubości ok. 2 centymetrów. Bardzo delikatnie rozbijamy mięso - chodzi o to, żeby zachować ładny, okrągły kształt medalionów. Przygotowujemy marynatę - czosnek przeciskamy przez praskę, dodajemy do niego sos sojowy, musztardę i łyżkę oleju, pieprz, odrobinę soli - uwaga, sos sojowy jest słony. Rozrabiamy na emulsję. Nacieramy medaliony ze schabu marynatą i wkładamy do lodówki na ok. pół godziny. Pieczarki dokładnie czyścimy i kroimy na plasterki. Cebulę kroimy w piórka. Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy pieczarki na złoty kolor. W naczyniu żaroodpornym układamy kotlety, na to kładziemy pieczarki, całość zalewamy bulionem i przykrywamy naczynie pokrywką. Pieczemy przez ok. pół godziny w temperaturze ok. 180 stopni. Potem zdejmujemy pokrywkę, żeby danie się przypiekło z wierzchu - ok. 10 minut. Śmietankę rozrabiamy z mąką, dodajemy żółtko, dokładnie mieszamy. Bierzemy pół szklanki sosu z pieczenia schabu, i po łyżce dodajemy do śmietanki. Dokładnie mieszamy, sosem zalewamy schab, delikatnie naczyniem potrząsamy i wstawiamy je z powrotem do piekarnika na 5 minut. Medaliony ze schabu z pieczarkami gotowe. Smacznego!
