O sałatce szwajcarskiego zrobiło się głośno jakiś czas temu, gdy przepis na nią podała Magda Gessler w "Kuchennych rewolucjach". W Szwajcarii rzeczywiście podają taką sałatkę. Przepisów jest wiele, każda pani domu przyrządza ją nieco inaczej. Podstawa to ser i wędlina.

Sałatka szwajcarska - przystawka idealna

Sałatka szwajcarska nie wymaga długiego przygotowania. Nie musimy też kupować drogich składników. To przepis ratunkowy, a przy tym idealna przystawka. Wygląda też bardzo atrakcyjnie. Łączą się w niej różne smaki i tekstury - od delikatnej słodyczy sera po chrupkie i kwaskowate ogórki konserwowe. Sałatka szwajcarska świetnie sprawdzi się np. jako szybkie danie kolacyjne. Będzie też gwiazdą tzw. zimnego bufety podczas przyjęcia.

Przepis na sałatkę szwajcarską

Składniki

250 g szynki - może być gotowana lub konserwowa

200 g sera żółtego - np. ementaler

200 g ogórków konserwowych

mała cebula

2 łyżki majonezu

garść natki pietruszki

kilka orzechów włoskich

2 łyżki jogurtu naturalnego

2 łyżki marynaty z ogórków

łyżka szczypiorku

1,5 łyżeczki musztardy

sól i pieprz

Przygotowanie

Szynkę i ser kroimy w paseczki. Cebulę obieramy i kroimy w piórka. Ogórki kroimy w kostkę. Siekamy orzechy włoskie. Z majonezu, jogurtu, musztardy, marynaty z ogórków i przypraw robimy sos do sałatki. W misce mieszamy ser, szynkę, orzechy i szczypiorek. Zalewamy sosem. Odstawiamy, by smaki się przegryzły przez ok. godzinę. Sałatka szwajcarska gotowa. Smacznego.