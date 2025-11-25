Ziemniaki to podstawa. Są pyszne i zdrowe. W polskiej kuchni regionalnej przygotowuje się z nich wiele potraw. Jedną z nich jest kartoflanka, gęsta, zawiesista zupa, którą doskonale można się najeść. Chętnie gotowały ją nasze mamy i babcie. Na wtorkowy obiad proponujemy więc kartoflankę.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Kartoflanka to zupa, która przywołuje wspomnienia. Taką zupę gotowały mamy i babcie. Przygotujemy ją szybko, a będzie zachwycała smakiem. Rodzina na pewno poprosi o dokładkę. Przygotujemy ją na kiełbasie, ale może być także w wersji wegetariańskiej. Piosenkę o kartoflance śpiewał przed laty sam Wojciech Młynarski. "Przyprawiona z umiarem acz pikantna, Taka posilna, taka przymilna, kartoflanka kochana kartoflanka" - brzmiały słowa tej piosenki. Tak więc będzie nasza kartoflanka dobrze przyprawiona i pyszna.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kartoflanka z wkładką

Składniki

25 dkg dobrej kiełbasy - np. śląska lub podwawelska

3/4 kg ziemniaków

2 marchewki

2 cebule

ćwiartka małego selera

ząbek czosnku

pół szklanki śmietany

łyżka mąki

łyżka masła

przyprawy: sól, pieprz, dwa liście laurowe, kilka ziaren pieprzy czarnego, dwa ziarna ziela angielskiego, łyżeczka majeranku, pół łyżeczki tymianku

1,5 litra bulionu lub wody

po łyżce posiekanego koperku i zielonej pietruszki

Przygotowanie

Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w kostkę, wrzucamy do wody lub bulion i gotujemy. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce, tak samo postępujemy z selerem. Cebulę i czosnek obieramy i siekamy. Kroimy w kostkę kiełbasę. Na patelni na maśle podsmażamy cebulę i czosnek, gdy się zeszklą, dodajemy kiełbasę - niech się delikatnie zrumieni. Potem dodajemy startą marchewką oraz seler i chwilę jeszcze smażymy. Zawartość patelni przekładamy do garnka, gdzie gotują się ziemniaki. Dodajemy przyprawy i gotujemy do miękkości ziemniaków. Śmietanę mieszamy z mąką, hartujemy w kubeczku z chochelką zupy, a potem wlewamy to do garnka z zupą. Kartoflankę podajemy z pajdą chleba, posypaną zieleniną. Smacznego!