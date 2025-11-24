Wieczór andrzejkowy jest wyjątkowy. To dobra zabawa, żartobliwe wróżby i miły czas spędzony z najbliższymi. W dobrym towarzystwie czas płynie szybko. Warto więc przekąsić coś dobrego. Doskonale na przyjęciach andrzejkowych sprawdza się zimny bufet. Proponujemy przygotowanie 10-minutowej sałatki na andrzejki. Ma piękny, słoneczny kolor i dużą zawartość białka.
10 minut i sałatka na andrzejki gotowa
Do 10-minutowej sałatki dodajemy jajka. Gdy jajka będą się gotować, przygotujemy resztę składników. Potem sałatkę odstawimy, żeby smaki się "przegryzły". Wszystkie składniki na sałatkę kupimy w dowolnym sklepie spożywczym. Do sałatki możemy dodać inne produkty, które komponują się z jajkami. Mogą to być np. pokrojone w paseczki suszone pomidory.
Przepis na 10-minutową sałatkę andrzejkową
Składniki
- 8 jajek
- 25 dkg szynki drobiowej
- puszka kukurydzy
- 4 krążki ananasa z puszki
- 3 łyżki ziaren słonecznika
- biała część niewielkiego pora
- słoik selera
- pół jogurtu naturalnego
- 9 łyżek majonezu
- 2 łyżki musztardy miodowej
- sok z cytryny - łyżka
- sól, pieprz
- szczypiorek do dekoracji
Przygotowanie
Jajka gotujemy na twardo i potem studzimy. Gdy gotują się jajka siekamy por, kroimy w kostkę ananasa, szynkę kroimy w paseczki. Odcedzamy seler i kukurydzę. Z majonezu, jogurtu, musztardy i soku z cytryny robimy sos - wszystko dokładnie mieszamy. Ostudzone jajka obieramy i siekamy. Wszystkie składniki wkładamy do dużej miski, zalewamy sosem i mieszamy. Odstawiamy na godzinę do lodówki. 10-minutowa sałatka andrzejkowa gotowa. Smacznego!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję