Wieczór andrzejkowy jest wyjątkowy. To dobra zabawa, żartobliwe wróżby i miły czas spędzony z najbliższymi. W dobrym towarzystwie czas płynie szybko. Warto więc przekąsić coś dobrego. Doskonale na przyjęciach andrzejkowych sprawdza się zimny bufet. Proponujemy przygotowanie 10-minutowej sałatki na andrzejki. Ma piękny, słoneczny kolor i dużą zawartość białka.

10 minut i sałatka na andrzejki gotowa

Do 10-minutowej sałatki dodajemy jajka. Gdy jajka będą się gotować, przygotujemy resztę składników. Potem sałatkę odstawimy, żeby smaki się "przegryzły". Wszystkie składniki na sałatkę kupimy w dowolnym sklepie spożywczym. Do sałatki możemy dodać inne produkty, które komponują się z jajkami. Mogą to być np. pokrojone w paseczki suszone pomidory.

Przepis na 10-minutową sałatkę andrzejkową

Składniki

  • 8 jajek
  • 25 dkg szynki drobiowej
  • puszka kukurydzy
  • 4 krążki ananasa z puszki
  • 3 łyżki ziaren słonecznika
  • biała część niewielkiego pora
  • słoik selera
  • pół jogurtu naturalnego
  • 9 łyżek majonezu
  • 2 łyżki musztardy miodowej
  • sok z cytryny - łyżka
  • sól, pieprz
  • szczypiorek do dekoracji

Przygotowanie

Jajka gotujemy na twardo i potem studzimy. Gdy gotują się jajka siekamy por, kroimy w kostkę ananasa, szynkę kroimy w paseczki. Odcedzamy seler i kukurydzę. Z majonezu, jogurtu, musztardy i soku z cytryny robimy sos - wszystko dokładnie mieszamy. Ostudzone jajka obieramy i siekamy. Wszystkie składniki wkładamy do dużej miski, zalewamy sosem i mieszamy. Odstawiamy na godzinę do lodówki. 10-minutowa sałatka andrzejkowa gotowa. Smacznego!