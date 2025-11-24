W poniedziałek ugotujemy bardzo pyszną i prostą w przygotowaniu zupę fasolową. Tak gotowały kiedyś nasze mamy i babcie. Taka zupa jest świetna, gdy za oknem chłody. Rozgrzeje i nasyci. Podajemy przepis na tę polską, klasyczną zupę. Ugotujemy ją na wędzonym boczku i na kiełbasie. Do tego oczywiście ziemniaki i majeranek.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Zupa fasolowa jest pełna warzyw. Dodatek boczku i kiełbasy sprawia, że będziemy mieć pyszne, sycące danie jednogarnkowe. Pamiętajmy, że fasola jest świetnym źródłem białka roślinnego. Proponujemy przygotować tę zupę z fasoli w puszce - będzie szybko i smacznie. Warzywa kupimy w każdym warzywniaku, a część na pewno mamy w domu. Zapraszamy do gotowania.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - fasolowa jak u babci

Składniki

dwie puszki fasoli

1 cebula

seler naciowy

2 marchewki

cztery ząbki czosnku

biała część średniego pora

1,5 litra bulionu

oliwa do smażenia

200 g kiełbasy

150 g boczku wędzonego

suszone zioła - tymianek, rozmaryn, majeranek, pieprz mielony i sól do smaku

Przygotowanie

Fasolę odcedzamy. Warzywa obieramy, myjemy i kroimy w drobną kostkę. Na łyżce oleju odsmażamy najpierw cebulę i czosnek. Potem dodajemy pokrojone w kostkę kiełbasę i boczek - smażymy do zarumienienia. Następnie podajemy stopniowo resztę warzyw. Dusimy kilka minut na wolnym ogniu. Dodajemy też po łyżeczce majeranku, rozmarynu i tymianku. Do garnka wlewamy bulion, wrzucamy obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki. Gotujemy, aż ziemniaki zmiękną. Potem dodajemy zawartość patelni - warzywa z kiełbasą i boczkiem. Gotujemy ok. 15 minut. Fasolowa jak u babci gotowa, smacznego!