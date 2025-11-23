Nie ma problemu z kupieniem ładnego kawałka schabu. Wybierajmy taki, który ma delikatne, różowe mięso i nie ma wielu żyłek tłuszczu. Do kruchego schabu pieczonego na kiszonej kapuście będzie idealnie pasować np. kasza gryczana. A jeśli nie lubimy kaszy, podajmy to danie z ziemniakami. Jarzynkę już mamy - to kapusta, na której piekł się schab.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Mięso wieprzowe, w tym przypadku schab, i kapusta kiszona, to połączenie idealne. Kompozycja wręcz wyśmienita. Schab pieczony na kapuście kiszonej jest kruchy i soczysty. Każdy, kto piekł schab wiem, jak łatwo to mięso wysuszyć. Gdy przygotujemy mięso z tego przepisy, schab będzie kruchutki i soczysty. Kapusta kiszona sprawi, że mięso nabierze wyjątkowego aromatu. Gdy przygotujemy to daniem, będziemy mieć dwa, a nawet trzy w jednym. Uzyskamy mięso pieczone na obiad i jednocześnie pyszną jarzynkę, czyli kapustę kiszoną na gorąco. A do tego jeszcze pieczony schab na kanapki w poniedziałek do pracy. Niech się przy nim schowa każda wędlina ze sklepu.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - schab pieczony na kiszonej kapuście

Składniki

1 kg schabu

1 kg kiszonej kapusty

2 cebule

250 g pieczarek

2 łyżki smalcu

sól, pieprz, majeranek, słodka papryka, kminek

2 ząbki czosnku

jabłko

liść laurowy, kilka ziaren pieprzu czarnego i ziela angielskiego

pół szklanki bulionu

Przygotowanie

Schab nacieramy rozgniecionym czosnkiem z solą i majerankiem. Mięso obsmażamy na patelni na złoty kolor. Obieramy i siekamy cebulę. Czyścimy i kroimy pieczarki. Obieramy i kroimy jabłko. Cebulę podsmażamy na smalcu, gdy się delikatnie zezłoci, dodajemy na patelnię pokrojone pieczarki oraz jabłko. Smażymy całość przez ok. 5 minut na średnim ogniu. Potem kroimy kapustę i dodajemy na patelnię. Dodajemy ziele angielskie, pieprz, paprykę, kminek. W naczyniu żaroodpornym kładziemy kapustę, na niej układamy schab. Kapustę polewamy bulionem - dajemy tyle płynu, by kapusta była wilgotna; nie może być go za dużo. Naczynie przykrywamy pokrywką. Schab pieczemy przez godzinę w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Potem zdejmujemy pokrywkę i dopiekamy schab - niech będzie rumiany. Schab pieczony na kiszonej kapuście gotowy. Smacznego.