Pieczone jabłka z orzechami i marcepanem

To deser, który pachnie domem, dzieciństwem i zimowymi wieczorami. Kwaskowe jabłka z masą orzechowo-marcepanową tworzą połączenie, któremu trudno się oprzeć.

Składniki na jabłka z orzechami i marcepanem: - 4 duże kwaśne jabłka, - garść orzechów włoskich, - 150 g masła, - 150 g pasty marcepanowej. Przygotowanie: 1. Z jabłek odkrój „pokrywkę”, za pomocą łyżki wydrąż gniazdo nasienne. 2. Posiekane orzechy wymieszaj z masłem i marcepanem, następnie napełnij masą jabłka. 3. Piecz w naczyniu żaroodpornym 40–60 min w 180°C.4. Jeszcze ciepłe jabłka podawaj z sosem waniliowym lub waniliowymi lodami.

Szybki placek jabłkowy z orzechami włoskimi (na cieście francuskim)

To szarlotka w wersji ekspresowej – złocista, chrupiąca, na gotowym cieście francuskim.

Składniki na placek jabłkowy z orzechami włoskimi: - 600 g jabłek, - sok z cytryny, - 40 g orzechów włoskich, - 1 łyżka masła, - 1 łyżka brązowego cukru, - 100 ml soku jabłkowego, - sól, - 1 jajko (rozmiar M), - 1 łyżeczka mleka, - 1 opakowanie ciasta francuskiego, - 150 g kwaśnej śmietany, - 2 łyżki płatków owsianych, - 1 łyżka miodu, - cukier puder i cynamon – opcjonalnie. Przygotowanie: 1. Jabłka pokrój w kostkę i wymieszaj z cytryną. Upraż z orzechami, masłem, cukrem i sokiem jabłkowym, aż płyn odparuje. 2. Śmietanę rozsmaruj na rozwiniętym cieście francuskim, posyp płatkami owsianymi i polej miodem. Wyłóż jabłka. 3. Zawiń ciasto w rulon, brzegi posmaruj białkiem, wierzch żółtkiem. Piecz 25–30 min w 220°C. 4. Upieczone ciasto podawaj z kleksem pozostałej śmietany wymieszanej z miodem i sokiem z cytryny.

Szybki deser jabłkowy w słoiku

Deser jest idealny na przyjęcia, bez pieczenia, kremowy niczym sernik.

Składniki na deser jabłkowy w słoiku (na 2 porcje): - 200 g jogurtu greckiego, - 50 g serka śmietankowego, - 1 łyżeczka soku z cytryny, - 1 łyżeczka miodu, - ½ opakowania cukru waniliowego, - 2 biszkopty, - 100 g prażonych jabłek (mogą być również jabłka ze słoika z kompotem). Przygotowanie: 1. Jogurt wymieszaj z serkiem, cytryną, miodem i cukrem waniliowym. 2. Biszkopty pokrój na mniejsze kawałki i włóż do słoiczków. Następnie nałóż krem śmietankowy i polej prażonymi jabłkami.

Grzanki francuskie z prażonymi jabłkami cynamonowymi

Idealne, słodkie śniadanie na leniwy poranek. Pieczywo typu chałka w roli głównej – pycha!

Składniki na grzanki francuskie z prażonymi jabłkami (dla 2 osób): - 2 małe jabłka, - 1 łyżka soku z cytryny, - 1 łyżeczka cynamonu, - nasiona z ½ laski wanilii, - 1 łyżka cukru pudru + do posypania, - 1 jajko, - 50 ml mleka, - sól, - 2 kromki pieczywa typu chałka, - 40 g masła, - miód. Przygotowanie: 1. obrane i pokrojone w kostkę jabłka wymieszaj z sokiem z cytryny, cynamonem, wanilią i cukrem pudrem. 2. Jajko ubij z mlekiem i solą, namocz w nim chałkę (nie za długo, aby nie rozmiękła). 3. Jabłka usmaż na 20 g masła, aż się skarmelizują. 4. Pozostałe masło rozpuść i podsmaż chałkę (ok. 2 min z każdej strony.) 5. Na tak przygotowane tosty nałóż skarmelizowane jabłka. Polej miodem i oprósz cukrem pudrem.

